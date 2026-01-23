Психолог объяснила феномен синдрома послепраздничной адаптации у детей

Немало детей отказываются возвращаться к учебе после зимних праздников — их организму тяжело перестроиться на школьный ритм, заявила KP.RU психолог Анастасия Кононова. Так называемый синдром послепраздничной адаптации может проявляться в истериках и симуляциях плохого самочувствия.

Префронтальная кора мозга, отвечающая за планирование, самоконтроль и произвольное внимание, окончательно созревает к 20 годам. У младших школьников она еще в активной стадии развития, поэтому переключение между режимами «отдых» и «учеба» дается им особенно тяжело. Это похоже на то, как если бы вы две недели не тренировались, а потом вас попросили станцевать сложную хореографию, — объяснила Кононова.

Эксперт отметила, что обычно процесс возвращения в школу занимает у детей от пяти дней до двух недель. Если он затягивается, важно поддержать ребенка и не обесценивать его переживания. Психолог посоветовала родителям сохранять спокойствие и разделить позицию школьника, при этом мягко направив его к учебе, например, с помощью положительной мотивации.

Ранее психолог Марина Андриенко заявила, что зависимость от гаджетов у детей может появляться из-за недостатка внимания. Она отметила, что ребенку необходимо предоставить альтернативные варианты досуга.