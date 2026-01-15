Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 17:11

Психолог рассказала, как помочь ребенку при зависимости от гаджетов

Психолог Андриенко: зависимость от гаджетов появляется из-за недостатка внимания

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Зависимость от гаджетов у детей может появляться из-за недостатка внимания, рассказала «Радио 1» психолог НИКИ детства Марина Андриенко. Она отметила, что ребенку необходимо предоставить альтернативные варианты досуга.

Зависимость от гаджетов – чаще всего сигнал о том, что ему не хватает внимания, интересных занятий или чувства безопасности. Гаджеты не должны заменять общение с близкими. В этом основная задача родителей: вместе играть, гулять, читать, заниматься спортом, — рассказала Андриенко.

По словам психолога, для выхода из зависимости нужна поддержка близких и комплексный подход. Она отметила, что, если зависимость уже сформировалась, можно обратиться к детскому психологу.

Ранее психолог Татьяна Василькова рассказала, что подростки могут врать, потому что копируют модель поведения в семье. Она отметила, что личный пример всегда имеет большее влияние, чем слова.

