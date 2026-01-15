Психолог рассказала, как помочь ребенку при зависимости от гаджетов

Зависимость от гаджетов у детей может появляться из-за недостатка внимания, рассказала «Радио 1» психолог НИКИ детства Марина Андриенко. Она отметила, что ребенку необходимо предоставить альтернативные варианты досуга.

Зависимость от гаджетов – чаще всего сигнал о том, что ему не хватает внимания, интересных занятий или чувства безопасности. Гаджеты не должны заменять общение с близкими. В этом основная задача родителей: вместе играть, гулять, читать, заниматься спортом, — рассказала Андриенко.

По словам психолога, для выхода из зависимости нужна поддержка близких и комплексный подход. Она отметила, что, если зависимость уже сформировалась, можно обратиться к детскому психологу.

