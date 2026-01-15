Атака США на Венесуэлу
15 января 2026 в 15:35

Психолог объяснила, почему подростки могут врать

Психолог Василькова: подростки могут врать из-за примера в семье

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подростки могут врать, потому что копируют модель поведения в семье, рассказала aif.ru психолог Татьяна Василькова. Она отметила, что личный пример всегда имеет большее влияние, чем слова.

Психолог рассказала, что родители нередко сами заставляют детей врать, например старшим родственникам или другим членам семьи. Она отметила, что умалчивание правды также считается враньем.

Василькова подчеркнула, что требовать от детей всегда говорить только правду несправедливо, если другие члены семьи иногда позволяют себе хоть небольшую, но ложь. По ее словам, необходимо выстраивать доверительные отношения в семье, а не ругать ребенка за вранье.

Ранее психолог Татьяна Шишова рассказала, что школьный буллинг, колоссальные учебные нагрузки, завышенные требования и культура успеха в обществе привели к увеличению числа детей с ментальными проблемами. Эту тревожную тенденцию она также связала с ранним и бесконтрольным погружением в цифровую среду.

подростки
вранье
воспитание
психологи
