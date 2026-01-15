Психолог объяснила, почему подростки могут врать Психолог Василькова: подростки могут врать из-за примера в семье

Подростки могут врать, потому что копируют модель поведения в семье, рассказала aif.ru психолог Татьяна Василькова. Она отметила, что личный пример всегда имеет большее влияние, чем слова.

Психолог рассказала, что родители нередко сами заставляют детей врать, например старшим родственникам или другим членам семьи. Она отметила, что умалчивание правды также считается враньем.

Василькова подчеркнула, что требовать от детей всегда говорить только правду несправедливо, если другие члены семьи иногда позволяют себе хоть небольшую, но ложь. По ее словам, необходимо выстраивать доверительные отношения в семье, а не ругать ребенка за вранье.

