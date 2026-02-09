Зимняя Олимпиада — 2026
09 февраля 2026 в 16:08

Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы

Певец Пенкин заявил, что пресса врала о его романе с Долиной в 1990-е годы

Сергей Пенкин Сергей Пенкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Певец Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что у него не было романа с Ларисой Долиной в 1990-е годы, как об этом писали СМИ. По его словам, он также не состоял в отношениях с диктором Светланой Моргуновой.

Все вранье. С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было. Cвету хорошо знал, она была значительно старше меня, — сказал Сергей Пенкин.

В «Википедии» содержится упоминание, что в 1994 году Пенкин заявил прессе о своем романе с Ларисой Долиной, а в 1997 году сообщил о помолвке с диктором Светланой Моргуновой. 10 февраля Сергей Пенкин празднует 65-летний юбилей. По его словам, он проведет его в кругу близких друзей, как обычно.

Певец Сергей Пенкин рассказал NEWS.ru, что композитор Александр Градский извинялся перед ним за невозможность оказать содействие при поступлении в музыкальное училище имени Гнесиных, куда «золотой голос России» прошел только с 11-й попытки. По словам исполнителя хита «Дождь осенний», Градский тогда входил в состав приемной комиссии.

