Сергей Пенкин рассказал правду о романе с Долиной в 1990-е годы

Певец Сергей Пенкин заявил NEWS.ru, что у него не было романа с Ларисой Долиной в 1990-е годы, как об этом писали СМИ. По его словам, он также не состоял в отношениях с диктором Светланой Моргуновой.

Все вранье. С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было. Cвету хорошо знал, она была значительно старше меня, — сказал Сергей Пенкин.

В «Википедии» содержится упоминание, что в 1994 году Пенкин заявил прессе о своем романе с Ларисой Долиной, а в 1997 году сообщил о помолвке с диктором Светланой Моргуновой. 10 февраля Сергей Пенкин празднует 65-летний юбилей. По его словам, он проведет его в кругу близких друзей, как обычно.

