«Саша извинился»: Пенкин о Градском, кознях Пугачевой и встрече с Цоем

10 февраля певец Сергей Пенкин отмечает 65-летие. Исполнителя редко можно увидеть по телевизору — он почти не дает интервью. Заслуженный артист РФ в интервью NEWS.ru рассказал о предстоящем концерте в Кремле, извинениях Александра Градского и романе с Ларисой Долиной.

— Сергей Михайлович, с какими чувствами вы просыпаетесь в день своего рождения? Как планируете отмечать юбилей в этом году?

— Просыпаюсь в хорошем настроении и никогда не жалею о прошлом. Традициям не изменяю и каждый год встречаюсь в день рождения с любимыми друзьями. Мы наслаждаемся общением и вкусной едой.

— 21 марта у вас пройдет юбилейный концерт в Государственном Кремлевском дворце. Какую программу готовите?

— Отметим грандиозным шоу. Будут дуэты с моими любимыми коллегами, премьеры новых песен и хорошее настроение, которое я гарантирую всем любимым зрителям на сто процентов.

За что Градский извинялся перед Пенкиным

— Считаете ли вы себя счастливым человеком?

— Счастье для меня — когда мои любимые люди здоровы и находятся рядом со мной. Я счастливый человек просто потому, что очень люблю жизнь со всеми ее проблемами и хитросплетениями. Я прошел тяжелый путь и знаю цену успеха.

— Вам пришлось сложно и долго пробиваться в профессии. Вы лишь с 11-го раза поступили в Гнесинку, а звание заслуженного артиста РФ получили три года назад. Обидно?

— Почему-то у меня всегда все происходит в жизни позже, чем у других коллег. Наверное, так написано на роду. Но лучше поздно, чем никогда.

— У вас есть обида на Александра Градского, который состоял в приемной комиссии в Гнесинке и не увидел ваш талант?

— Обид нет, на Сашу тем более: не он тогда все решал. Спустя много лет мы встретились, и он извинился за то, что не смог ничего сделать, чтобы я поступил в Гнесинку. Я все-таки этого добился и с успехом закончил обучение.

Александр Градский Фото: Photoagency Interpress/Russian Look/Global Look Press

— Коллеги, которые вас не замечали, впоследствии объяснили, почему были к вам несправедливы?

— Я всегда нестандартно одевался, и эта яркость многих раздражала. Посмотрите на нашу нынешнюю эстраду и поймете, что я был первопроходцем.

Почему Пенкин не в обиде на Пугачеву

— Некоторые артисты жалуются на то, что Пугачева якобы не дала им пробиться в шоу-бизнесе. Кто вам создавал помехи?

— Не могу пожаловаться на Аллу, я тогда ее не знал. Не в моих правилах звонить, писать и уговаривать послушать мои песни. Пугачева была номером один в то время, у нее были свои фавориты, и, наверное, я не находился в их числе.

Шоу-бизнес везде и всегда очень жестокий и беспощадный. Россия — не исключение, вкусовщину тоже никто не отменял. Посмотрите мой видеоклип «Медиамир». В нем я спел и показал, что думаю о шоу-бизнесе.

— Ваше имя внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Что это дает — прибавку к пенсии?

— Прибавку к пенсии дает только звание, все остальное — просто регалии.

Что Пенкин рассказал о Юдашкине, Цое и романе с Долиной

— Кто выбирает для вас сценические костюмы? Правда ли, что на заре карьеры вы отказывались носить костюмы от Юдашкина?

— Я создаю костюмы вместе со своими дизайнерами. 15 лет со мной работают Любовь Сухова и Сергей Бурлаков. Я видел Валю Юдашкина один раз в жизни — в Праге. Он мне никогда ничего не предлагал.

— Правда, что в 1988 году вы познакомились на гастролях с Виктором Цоем? Какое впечатление он произвел на вас?

— Правда. Витя был очень хорошим человеком, без всякого снобизма и звездности. В память о нем я исполняю на концертах песню из репертуара группы «Кино» «Спокойная ночь». Таких, как он, уже не будет, да и времена сейчас другие.

— СМИ писали и о том, что в 1994 году у вас якобы был роман с Ларисой Долиной. Это правда или фантазии? Вам также приписывали отношения с диктором Светланой Моргуновой. Тоже придумали или это было на самом деле?

— Все вранье. С Долиной мы хорошо знакомы, но ни о каких романах и речи не было. Cвету хорошо знал, она была значительно старше меня.

Эстрадные певцы Сергей Пенкин и Лариса Долина на концерте в Москве, 1993 год Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости

Что Пенкин сказал о студентах и об образовании

— Почему вас сегодня нечасто можно увидеть на ТВ?

— Спросите музыкальных продюсеров, почему они меня туда не зовут. Если честно, меня это не сильно расстраивает. Мои преданные зрители всегда со мной, с каждым годом их становится все больше.

— Новый исполняющий обязанности ректора Школы-студии МХАТ Константин Богомолов раскритиковал уровень образования студентов. Вы преподаете в Московском педагогическом университете. Что можете сказать об уровне подготовки студентов и обучения?

— Уровень, безусловно, не как в советские времена. Тогда была серьезная школа, сейчас другие требования. Не мне это осуждать, я просто передаю свой опыт студентам и не претендую на звание педагога. Константина [Богомолова] не очень хорошо знаю, поэтому обсуждать его слова не имею права.

Что Пенкин думает об «Интервидении», почему помогает Пензе

— Театр песни так и остается для вас мечтой?

— Мой театр — мое шоу, просто он гастрольный и не стационарный. Он всегда в дороге. Тонны декораций, которые мы возим с собой в города, — это и есть мой самый лучший театр.

— В прошлом году в Москве прошел международный конкурс «Интервидение». Следили за этим событием? Нужен ли в России такой конкурс?

— Немного посмотрел. Это красивое шоу, но сказать больше ничего не могу. Я не увидел там ярких звезд.

— Вы часто даете благотворительные концерты в родном городе Пензе, построили в нем храм. Почему это важно для вас?

— Для каждого Родина — это главное. Я всегда многое делаю для того, чтобы люди помнили, что Пенза — это Пенкин.

— Вы снимались в сериале «Моя прекрасная няня» и озвучивали Олафа в мультфильме «Холодное сердце». Каковы впечатления? Планируете повторить этот опыт?

— Олаф — мой любимый киногерой. Он как визуально, так и характером похож на меня. Если когда-нибудь у меня получится озвучить продолжение этой истории, я это сделаю с огромным удовольствием. 21 марта я спою в Кремле песню из этого мультфильма с джазовым оркестром.

Сергей Пенкин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

— С днем рождения, Сергей Михайлович. Здоровья и творческого вдохновения вам на многие годы.

— Спасибо. До встречи на моем концерте!

