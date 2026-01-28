Богомолов обозначил главную проблему театральных вузов

На протяжении многих лет качество выпускников российских театральных вузов ухудшается, считает режиссер Константин Богомолов. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что это достаточно серьезная проблема.

Качество выпускников театральных вузов ухудшилось, это я так мягко выражаюсь. К тому же начинающие актеры не требовательны по отношению к себе и к миру, а это очень важно, — высказался Богомолов.

Ранее Богомолов был назначен исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ. С 2019 года он работает художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а с прошлого года возглавляет театр-сцену «Мельников». Параллельно режиссер ведет мастер-классы в Московской школе нового кино.

До этого Богомолов призвал заслуженных и народных артистов РФ зарабатывать более достойным образом после присвоения им почетного статуса. Он раскритиковал актеров, которые начинают мнить себя профи в педагогике.