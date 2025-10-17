Богомолов жестко прошелся по российским актерам

Режиссер Константин Богомолов призвал заслуженных и народных артистов РФ зарабатывать более достойным образом после присвоения им почетного статуса. В шоу «Дайте сказать!» он раскритиковал актеров, которые начинают мнить себя профи в педагогике. Так режиссер оценил создание школ и курсов от артистов, назвав это тревожной тенденцией.

Каждый народный, заслуженный уже себе набирает… Понятное дело, надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом, — подчеркнул Богомолов.

Режиссер отметил, что властям следовало бы тщательнее прорабатывать этот вопрос и не выдавать всем подряд лицензии на осуществление подобной деятельности. Сам Богомолов летом 2025 года также удостоился звания «Заслуженный деятель искусств России» по решению президента Владимира Путина. Сейчас режиссер работает худруком Театра на Бронной.

Ранее Богомолов пожелал сил своим критикам, которые «не могут успокоиться» после присвоения ему почетного звания. Режиссер заверил, что еще долго будет оставаться одним из самых востребованных театральных деятелей в стране.