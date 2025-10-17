Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
17 октября 2025 в 16:24

Богомолов жестко прошелся по российским актерам

Богомолов призвал заслуженных и народных артистов зарабатывать достойным образом

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Режиссер Константин Богомолов призвал заслуженных и народных артистов РФ зарабатывать более достойным образом после присвоения им почетного статуса. В шоу «Дайте сказать!» он раскритиковал актеров, которые начинают мнить себя профи в педагогике. Так режиссер оценил создание школ и курсов от артистов, назвав это тревожной тенденцией.

Каждый народный, заслуженный уже себе набирает… Понятное дело, надо зарабатывать, но давайте зарабатывать деньги другим, более достойным образом, — подчеркнул Богомолов.

Режиссер отметил, что властям следовало бы тщательнее прорабатывать этот вопрос и не выдавать всем подряд лицензии на осуществление подобной деятельности. Сам Богомолов летом 2025 года также удостоился звания «Заслуженный деятель искусств России» по решению президента Владимира Путина. Сейчас режиссер работает худруком Театра на Бронной.

Ранее Богомолов пожелал сил своим критикам, которые «не могут успокоиться» после присвоения ему почетного звания. Режиссер заверил, что еще долго будет оставаться одним из самых востребованных театральных деятелей в стране.

Константин Богомолов
режиссеры
артисты
курсы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд выпустил сына Каддафи на свободу после 10 лет под арестом
Стало известно, сколько детских кружков открыли в Подмосковье в этом году
«Оказались на голову выше»: военэксперт ответил на критику российского Т-14
Иеромонах оказался за решеткой после «респекта» РДК
Юрист раскрыл безопасный способ передать квартиру детям
Суд вынес приговор по делу об убийстве мэра Дзержинского в 2006 году
«По 5000 рублей»: экс-футболист рассказал о попытке сыграть договорной матч
Считавшийся потухшим 710 тысяч лет вулкан проснулся в Иране
Вороны камнями бьют стекла машин в российском городе
Волонтер разнес версию о том, что семью Усольцевых в тайге растерзал хищник
Хоккеист из «Сибири» перешел в «Металлург»
Еще 16 человек задержали в Грузии за попытку штурма президентского дворца
Ученые раскрыли тайну выбрасывающихся на берег дельфинов
Экономист рассказал, чьи банковские счета могут быть заблокированы
«Кремлевский астролог» объяснил, почему перестал работать с политиками
Богомолов жестко прошелся по российским актерам
Каждый пятый рубль региональных доходов придется на столицу
Россиянам рассказали, как нельзя хранить картофель
В США рассказали о новом иске Трампа против известного издания
Инфекционист предупредила о скрытой опасности клавиатуры
Дальше
Самое популярное
Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять
Семья и жизнь

Газлайтинг: что это в психологии, как распознать и противостоять

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски
Общество

Ленивый завтрак — беру яблоки и горстку муки! Вкуснейшие яблочные калачи по-белорусски

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато
Общество

Разбросала семена — сразу после снега разноцветный фестиваль. Этот многолетник цветет ярко и богато

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.