21 октября 2025 в 15:25

Худрук Театра на Малой Ордынке раскрыл истинное отношение к Богомолову

Бояков назвал Богомолова лидером среди современного театрального поколения

Константин Богомолов Константин Богомолов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Театр на Малой Бронной демонстрирует выдающиеся творческие достижения в последние годы, заявил художественный руководитель Театра на Малой Ордынке Эдуард Бояков в ходе пресс-конференции, посвященной планам театра в новом сезоне, в ответ на вопрос корреспондента NEWS.ru. Он особо отметил режиссера Константина Богомолова, которого назвал лидером современного поколения, одновременно выразив восхищение работами Льва Додина и Камы Гинкаса.

Мне очень нравится, что происходит с Театром на Малой Бронной в последние несколько лет. Мне очень нравится. Я восхищен последними премьерами Богомолова. Я считаю его настоящим лидером сегодня, в этом поколении. Что не исключает величие и восхищение, которое я испытываю каждый раз, встречаясь с труппой Льва Абрамовича Додина в Петербурге. <...> Конечно, такие режиссеры, как Гинкас, были и остаются для меня лично примером и возможностью учиться, учиться, учиться, учиться, — сказал худрук.

Ранее Богомолов призвал обладателей почетных званий заслуженных и народных артистов России находить более достойные способы заработка. Художник раскритиковал практику создания актерами собственных школ и курсов, назвав подобную педагогическую деятельность тревожной тенденцией.

