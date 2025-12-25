Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 17:45

Названа дата прощания с Алентовой

Церемония прощания с Алентовой состоится 29 декабря в Москве

Вера Алентова Вера Алентова Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой официально назначена на 29 декабря и состоится в драматическом театре имени А. С. Пушкина, рассказали ТАСС в учреждении. Именно на сцене этого театра актриса выступала на протяжении десятков лет.

Смерть Веры Алентовой стала огромной утратой для отечественного искусства. Руководство театра заявило, что скорбь коллег по поводу кончины Алентовой «безгранична», и выразило соболезнования семье и близким артистки.

Артистка ушла из жизни в больнице 25 декабря, куда ее экстренно доставили после того, как ей стало плохо на церемонии прощания с коллегой по цеху — Анатолием Лобоцким.

Ранее появилась информация, что врачи почти час боролись за жизнь актрисы. Реанимационные мероприятия продолжались от театра им. Маяковского до Городской клинической больницы № 1. Telegram-канал Mash написал, что через 22 минуты после погрузки в скорую у нее случилась остановка сердца.

Предварительная причина смерти актрисы Веры Алентовой — острая сердечная недостаточность, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, проблемы с сердцем у актрисы были давно и обострились на фоне перенесенного ранее коронавируса.

Вера Алентова
смерти
актрисы
похороны
театры
