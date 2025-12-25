Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова во время церемонии открытия скульптурной группы основателям Камерного театра Александру Таирову и Алисе Коонен у Драматического театра им. А. С. Пушкина в Москве, 17 ноября 2025 год

Вера Алентова приехала на похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого с букетом алых гвоздик уже ближе к концу церемонии. Во время прощания ей стало плохо с сердцем, и спустя некоторое время актриса скончалась.

Алентовой стало плохо после того, как она подошла к гробу коллеги, очевидцы немедленно вызвали медиков. Уже в 10:42 журналисты заметили скорую помощь, которая прибыла к месту прощания с Лобоцким. Через пять минут сотрудники скорой помощи вынесли актрису на носилках. Алентову экстренно доставили в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Телеведущий Иван Ургант назвал ее смерть большой трагедией. По его словам, совместная работа в спектакле стала для него большой удачей. Актриса Александра Урсуляк выразила соболезнования семье и близким звезды фильма «Москва слезам не верит», назвав ее уход из жизни большой потерей для театра имени Пушкина.

