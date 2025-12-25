Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 15:27

Внезапно умерла на похоронах Лобоцкого: последние фото Веры Алентовой

Актриса Вера Алентова во время церемонии открытия скульптурной группы основателям Камерного театра Александру Таирову и Алисе Коонен у Драматического театра им. А. С. Пушкина в Москве, 17 ноября 2025 год Актриса Вера Алентова во время церемонии открытия скульптурной группы основателям Камерного театра Александру Таирову и Алисе Коонен у Драматического театра им. А. С. Пушкина в Москве, 17 ноября 2025 год Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Вера Алентова приехала на похороны народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого с букетом алых гвоздик уже ближе к концу церемонии. Во время прощания ей стало плохо с сердцем, и спустя некоторое время актриса скончалась.

Алентовой стало плохо после того, как она подошла к гробу коллеги, очевидцы немедленно вызвали медиков. Уже в 10:42 журналисты заметили скорую помощь, которая прибыла к месту прощания с Лобоцким. Через пять минут сотрудники скорой помощи вынесли актрису на носилках. Алентову экстренно доставили в реанимационное отделение, но, несмотря на усилия врачей, она скончалась.

Телеведущий Иван Ургант назвал ее смерть большой трагедией. По его словам, совместная работа в спектакле стала для него большой удачей. Актриса Александра Урсуляк выразила соболезнования семье и близким звезды фильма «Москва слезам не верит», назвав ее уход из жизни большой потерей для театра имени Пушкина.

Самые яркие фото последних лет жизни Веры Алентовой — в галерее NEWS.ru.

Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 76-го театрального сезона, 2025 год
Народная артистка России Вера Алентова во время сбора труппы Московского драматического театра имени А. С. Пушкина в преддверии открытия 76-го театрального сезона, 2025 год
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в театре Маяковского
Церемония прощания с актером театра и кино, народным артистом РФ Анатолием Лобоцким в театре Маяковского
Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Сотрудники похоронной бригады и скорой помощи выносят носилки с, предположительно, Верой Алентовой из театра им. Маяковского, где проходит прощание с актером Анатолием Лобоцким
Сотрудники похоронной бригады и скорой помощи выносят носилки с, предположительно, Верой Алентовой из театра им. Маяковского, где проходит прощание с актером Анатолием Лобоцким
Фото: Евгений Мессман/ТАСС
Сотрудники похоронной бригады и скорой помощи выносят носилки с, предположительно, Верой Алентовой из театра им. Маяковского, где проходит прощание с актером Анатолием Лобоцким
Сотрудники похоронной бригады и скорой помощи выносят носилки с, предположительно, Верой Алентовой из театра им. Маяковского, где проходит прощание с актером Анатолием Лобоцким
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Актриса Вера Алентова, 2024 год
Актриса Вера Алентова, 2024 год
Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Вера Алентова
смерти
кино
знаменитости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Юрист объяснила, кто сможет получить компенсацию за срыв сроков сдачи жилья
Раскрыто, планирует ли Долина обжаловать решение суда о передаче квартиры
Российские авиакомпании получат более 10 новых самолетов SJ-100 в 2026 году
Психолог раскрыл, как правильно загадать желание на Новый год
МИД России обвинил НАТО в наращивании военной активности у границ
Грузинскую наемницу из рядов ВСУ приговорили к 15 годам тюрьмы
Ажиотаж в зале суда по делу Долиной попал на видео
В Госдуме назвали пути развития отношений с Грузией
В Петербурге проректора и сотрудников вуза отправили на допрос
Врач рассказал, как помочь человеку, провалившемуся под лед
Адвокат Долиной раскрыла, когда певица покинет квартиру Лурье
Адвокат Лурье раскрыла число домов и квартир у Долиной и ее дочери
Лихачев назвал сроки новых переговоров с Гросси
Адвокатов раскритиковали за комментарии по делу Долиной
Терапевт оценил опасность гонконгского гриппа для слуха
Военкор показал «танк-одуванчик» в зоне СВО
Захарова: Россия ответила на все запросы Казахстана по трагедии с AZAL
Как выбрать офисное кресло в зависимости от типа фигуры
Стоматолог назвал опасные последствия отказа лечить молочные зубы
Никитин назвал чудом обслуживание иностранных самолетов
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.