Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию The New York Times, утверждающую, что администрация Вашингтона добивается отставки кубинского президента Мигеля Диас-Канеля. В своем посте в соцсети Х он назвал это выдумкой.

Причина, по которой так много СМИ продолжают публиковать такие выдумки, состоит в том, что они по-прежнему в качестве источников полагаются на шарлатанов-лжецов, которые утверждают, что осведомлены, — сказано в посте.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг Кубы и заявил о поддержке кубинских властей на фоне внешнего давления. В министерстве также высказались о солидарности с руководством и населением острова в текущих условиях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса. По его словам, российская сторона обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами. Песков также отметил, что Куба является независимым государством, которое сталкивается с экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, введенного США.