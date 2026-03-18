18 марта 2026 в 08:34

Власти США назвали слухами планы на Кубу

Рубио опроверг слухи о планах Трампа сместить президента Кубы

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Andrew Thomas — CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию The New York Times, утверждающую, что администрация Вашингтона добивается отставки кубинского президента Мигеля Диас-Канеля. В своем посте в соцсети Х он назвал это выдумкой.

Причина, по которой так много СМИ продолжают публиковать такие выдумки, состоит в том, что они по-прежнему в качестве источников полагаются на шарлатанов-лжецов, которые утверждают, что осведомлены, — сказано в посте.

Ранее МИД России выразил обеспокоенность в связи с ростом напряженности вокруг Кубы и заявил о поддержке кубинских властей на фоне внешнего давления. В министерстве также высказались о солидарности с руководством и населением острова в текущих условиях.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Москва намерена поддержать Гавану в условиях гуманитарного кризиса. По его словам, российская сторона обсуждает конкретные меры с кубинскими партнерами. Песков также отметил, что Куба является независимым государством, которое сталкивается с экономическими трудностями из-за удушающего эмбарго, введенного США.

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные
Никаких больше сырников и хачапури. Готовлю немецкие кребли на кефире с сыром — нежные и очень вкусные

