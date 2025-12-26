Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 04:39

Трамп пообещал раскрыть имена связанных с Эпштейном демократов

Трамп: имена причастных к делу Эпштейна демократов будут обнародованы

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Official White House/Joyce N. Boghosian
Читайте нас в Дзен

Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать имена всех демократов, имеющих отношение к делу финансиста Джеффри Эпштейна. В соцсети Truth Social политик предположил, что всем, кто попал в этот перечень, придется «многое объяснять» общественности.

Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм, развязанной радикальными левыми (плюс один жалкий «республиканец», (конгрессмен Томас. — NEWS.ru) Масси!), и выяснится, что все они демократы, им придется многое объяснять, — написал Трамп.

Глава Штатов сравнил эту ситуацию с историей про «российское вмешательство». Тогда выяснилось, что она «была вымышленной — полным обманом — и не имела никакого отношения к Трампу», напомнил он.

Ранее американские СМИ выразили мнение, что публикация материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна Минюстом США не внесла ясности в расследование и создала хаос. Процесс превратился в «хаотичное зрелище», которое не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Несмотря на появление новых подробностей о скандальном образе жизни Эпштейна, фрагментарность и поэтапность выдачи информации лишь подстегнули развитие теорий заговора в соцсетях.

Дональд Трамп
Джеффри Эпштейн
демократы
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
К чему снится пожар в своем доме: предупреждение или удача?
Венесуэла поблагодарила Россию за поддержку в ситуации с США
В ВСУ расследуют потерю командного пункта с ноутбуками в Гуляйполе
Глава Росатома назвал сроки пуска первого блока АЭС в Бангладеш
Юрист объяснил, как работнику добиться выплаты 13-й зарплаты
Вредные советы: врачи развенчали 10 опасных мифов о лечении детей
Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
«Это просто блеф»: в Италии заподозрили Зеленского в обмане
Сытно и сочно — новогодний слоеный салат с крабовыми палочками и картошкой
Спасаем ЖКТ: какую закуску выбрать к водке и чем нельзя закусывать алкоголь
Накормите всю семью — куриные ножки с картошкой в духовке
Украинские мигранты возглавили антирейтинг преступников в США
Самый быстрый крем-чиз для торта: готовим из двух ингредиентов за 3 минуты
Просто и суперсытно — готовим татарский пирог кубете с мясом и картошкой
Не в пленке и не в пакете: как правильно хранить сыр и колбасу
Вкусный минтай с луком и сметаной на сковороде: недорогой ужин за полчаса
Стоимость фьючерса на серебро достигла исторического максимума
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
«Желчь»: экс-дипломат объяснил злость Зеленского на Рождество
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.