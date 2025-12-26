Президент США Дональд Трамп пообещал обнародовать имена всех демократов, имеющих отношение к делу финансиста Джеффри Эпштейна. В соцсети Truth Social политик предположил, что всем, кто попал в этот перечень, придется «многое объяснять» общественности.

Когда их имена всплывут в ходе продолжающейся охоты на ведьм, развязанной радикальными левыми (плюс один жалкий «республиканец», (конгрессмен Томас. — NEWS.ru) Масси!), и выяснится, что все они демократы, им придется многое объяснять, — написал Трамп.

Глава Штатов сравнил эту ситуацию с историей про «российское вмешательство». Тогда выяснилось, что она «была вымышленной — полным обманом — и не имела никакого отношения к Трампу», напомнил он.

Ранее американские СМИ выразили мнение, что публикация материалов дела финансиста Джеффри Эпштейна Минюстом США не внесла ясности в расследование и создала хаос. Процесс превратился в «хаотичное зрелище», которое не смогло удовлетворить ни одну из сторон. Несмотря на появление новых подробностей о скандальном образе жизни Эпштейна, фрагментарность и поэтапность выдачи информации лишь подстегнули развитие теорий заговора в соцсетях.