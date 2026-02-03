Его хочется добавлять везде: маринованный лук с жареной заправкой — храню баночку в холодильнике постоянно

Этот маринованный лук — настоящая находка. Он моментально без горечи и получается ароматным, слегка сладким и с ярким вкусом. Идеален к шашлыку, мясу, в салаты, на бутерброды и даже просто с хлебом — остановиться сложно. Этот маринованный лук легко превращает любое простое блюдо в «вау-эффект» — попробуйте, и он точно станет вашим фаворитом.

Для приготовления понадобится: 4–5 луковиц, 2–3 зубчика чеснока, 2–3 ст. л. уксуса, 5 ст. л. растительного масла, 2–3 ч. л. сахара, лавровый лист, чёрный перец, сухая петрушка и укроп, соль по вкусу.

Лук нарезаем кольцами или полукольцами и перекладываем в глубокую миску. Добавляем сухую зелень, лавровый лист, сахар, перец и соль. Вливаем уксус и хорошо перемешиваем, чтобы специи равномерно распределились. Отдельно разогреваем растительное масло и обжариваем в нём чеснок до золотистого цвета. Как только чеснок станет румяным и ароматным, заливаем лук кипящим маслом — именно этот шаг мгновенно убирает горечь и делает вкус особенно мягким. Всё ещё раз тщательно перемешиваем. Готовый лук перекладываем в банку и убираем в холодильник. Он хорош уже через 15–20 минут, но на следующий день становится ещё вкуснее.

