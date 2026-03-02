Зимняя Олимпиада — 2026
Заливаю курицу кефиром и на огонь: сочный ужин как в ресторане

Фото: D-NEWS.ru
Беру курицу, кефир и специи — и мариную мясо самым простым и доступным способом, чтобы оно буквально таяло во рту. Это гениально простое и невероятно вкусное решение для любого блюда из птицы: шашлыка, запекания в духовке или жарки на сковороде. Его необычность в том, что кефир благодаря кисломолочным бактериям размягчает волокна, делая курицу сочной, нежной и рассыпчатой, а горчица и карри добавляют пикантность и золотистый цвет. Получается обалденная вкуснятина: мясо, пропитанное ароматным маринадом, с лёгкой кислинкой и пряными нотками, которое просто тает на языке и оставляет желание съесть ещё кусочек.

Для приготовления вам понадобится (на 1 кг курицы): 300 мл кефира, 1 репчатый лук, 4–5 зубчиков чеснока, 2 ч. ложки горчицы, 1 ст. ложка приправы карри, соль и чёрный перец по вкусу. Лук и чеснок натрите на мелкой тёрке, смешайте с горчицей, карри, кефиром, солью и перцем. Залейте маринадом кусочки курицы, накройте плёнкой и уберите в холодильник минимум на 2–3 часа, а лучше на 8–12. Затем запекайте в духовке при 200°C 40–50 минут или жарьте на мангале.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные лимонные блинчики к Масленице.

Проверено редакцией
