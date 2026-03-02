Оверчук и Алиев договорились о решении проблем после крушения AZAL

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-премьер России Алексей Оверчук во время встречи в Душанбе

Вице-премьер России Алексей Оверчук и президент Азербайджана Ильхам Алиев обсудили меры для урегулирования вопросов, возникших после авиакатастрофы самолета AZAL в декабре 2024 года, передает пресс-служба кабмина РФ. Эти договоренности стали продолжением курса, намеченного лидерами двух стран на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года.

В ходе беседы было отмечено, что в соответствии с договоренностями, достигнутыми лидерами Азербайджана и России на встрече в Душанбе 9 октября 2025 года, стороны в ближайшее время предпримут комплексные практические шаги по решению проблем, возникших в результате крушения самолета AZAL 25 декабря 2024 года, — сказано в сообщении кабмина.

Также во время встречи российская сторона выразила искреннюю благодарность Баку за оперативное содействие в эвакуации российских граждан из Ирана на фоне продолжающихся обстрелов. Пресс-служба кабмина отметила, что диалог между сторонами прошел в дружественной и конструктивной атмосфере.

9 октября на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва примет все необходимые меры, в частности выплатит компенсации в связи с произошедшей трагедией. Он также подчеркнул, что действия всех должностных лиц получат правовую оценку.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин заявил, что Москва намерена в полном объеме исполнить все договоренности, достигнутые президентами России и Азербайджана по расследованию крушения самолета авиакомпании AZAL.