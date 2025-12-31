Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 10:40

Замглавы МИД Галузин: Россия намерена выполнить все договоренности по AZAL

Фото: Markus Mainka/http://imagebroker.com/#/search//Global Look Press
Российская сторона собирается выполнить в полном объеме все договоренности президентов РФ Владимира Путина и Азербайджана Ильхама Алиева по расследованию авиакатастрофы с участием самолета авиакомпании AZAL, сообщил в беседе с РИА Новости замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Лидеры двух стран встретились в Душанбе 9 октября. Основной темой их переговоров стало крушение самолета Embraer 190 под Актау.

Нацелены на выполнение в полном объеме всех договоренностей лидеров России и Азербайджана по итогам их встречи в Душанбе 9 октября сего года на полях заседания Совета глав государств СНГ. Как отметил президент России Владимир Владимирович Путин, «все, что требуется в таких трагических случаях, будет с российской стороны сделано», — рассказал собеседник.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера стали украинские беспилотники. Также дипломат выразила надежду, что созданная Казахстаном комиссия скоро завершит расследование крушения и даст ответы на все оставшиеся вопросы.

До этого сообщалось, что комиссия по расследованию крушения самолета Embraer 190 завершила работу с бортовыми самописцами. Специалисты извлекали данные из устройств и расшифровали их.

Владимир Путин
Азербайджан
Ильхам Алиев
расследования
авиакатастрофы
