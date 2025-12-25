Первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) стали украинские беспилотники, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат выразила надежду, что созданная Казахстаном комиссия скоро завершит расследование крушения и даст ответы на все оставшиеся вопросы, передает корреспондент NEWS.ru.

Я напомню: первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры, — сообщила дипломат.

Ранее отчет Министерства транспорта Казахстана показал, что разбившееся воздушное судно, вероятно, получило повреждения поражающими элементами боевой части. Однако установить их принадлежность не удалось. В рамках расследования были проведены трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная экспертизы.

Также стало известно, что экспертиза по делу о крушении самолета AZAL не нашла следов взрывчатых веществ. Для исследования были представлены три кислородных баллона.