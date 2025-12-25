Новый год — 2026
25 декабря 2025 в 20:08

Захарова: первопричиной крушения AZAL стали украинские дроны

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
Первопричиной авиакатастрофы пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) стали украинские беспилотники, заявила на брифинге представитель МИД РФ Мария Захарова. Также дипломат выразила надежду, что созданная Казахстаном комиссия скоро завершит расследование крушения и даст ответы на все оставшиеся вопросы, передает корреспондент NEWS.ru.

Я напомню: первопричина катастрофы — это террористические атаки киевского режима беспилотными летательными аппаратами на российские объекты гражданской инфраструктуры, — сообщила дипломат.

Ранее отчет Министерства транспорта Казахстана показал, что разбившееся воздушное судно, вероятно, получило повреждения поражающими элементами боевой части. Однако установить их принадлежность не удалось. В рамках расследования были проведены трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная экспертизы.

Также стало известно, что экспертиза по делу о крушении самолета AZAL не нашла следов взрывчатых веществ. Для исследования были представлены три кислородных баллона.

