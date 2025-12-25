Минтранс Казахстана: борт AZAL мог быть поврежден поражающими элементами

Разбившийся у Актау самолет AZAL, вероятно, получил повреждения поражающими элементами боевой части, сообщает Министерство транспорта Казахстана. Установить их принадлежность не удалось. В рамках расследования были проведены трасологическая, баллистическая, взрывотехническая и пожарная экспертизы.

По результатам экспертизы следов взрывчатых веществ не обнаружено. Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось, — сказано в сообщении.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что российская сторона ответила на все поступившие запросы Казахстана в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло год назад. По ее словам, профильные ведомства России тесно сотрудничают с Астаной по данному вопросу.

До этого вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL вблизи аэропорта Актау, проводимое Министерством транспорта Казахстана, скоро завершится. Он добавил, что результаты ожидаются в конце года или в начале следующего.