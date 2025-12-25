Захарова: Россия ответила на все запросы Казахстана по трагедии с AZAL

Захарова: Россия ответила на все запросы Казахстана по трагедии с AZAL

Российская сторона ответила на все поступившие запросы Казахстана в связи с крушением самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), которое произошло 25 декабря 2024 года вблизи аэропорта Актау, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. По ее словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, профильные ведомства РФ тесно сотрудничают с Астаной по данному вопросу.

Международное расследование всех обстоятельств катастрофы ведет специальная комиссия, созданная при Министерстве транспорта Республики Казахстан. Российская сторона тесно сотрудничает с данной структурой, оказывает ей все необходимое содействие. Российские авиационные власти ответили на все поступившие запросы казахстанских коллег, — сказала она.

Захарова выразила надежду на то, что в ближайшее время казахстанская комиссия завершит расследование и совместными усилиями все вопросы будут закрыты.

Ранее вице-премьер Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что расследование крушения самолета AZAL, проводимое Министерством транспорта республики, скоро будет завершено. По его словам, результаты могут быть представлены до конца этого или в начале следующего года.