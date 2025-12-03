Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 11:14

В Казахстане уточнили сроки завершения расследования крушения AZAL

Вице-премьер Казахстана заявил, что расследование крушения AZAL скоро завершится

Фото: NEWS.ru
Расследование крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL) вблизи аэропорта Актау, проводимое Министерством транспорта Казахстана, скоро будет завершено, заявил вице-премьер республики Канат Бозумбаев перед заседанием нижней палаты парламента. По его словам, результаты могут быть представлены до конца этого или в начале следующего года, передает ТАСС.

Министерство транспорта на завершающей стадии расследования, поэтому мы сейчас там ждем окончательное заключение от лицензиаров или владельцев технологий: аэронавигационные приборы и так далее, — сказал Бозумбаев.

Что касается расследования Генпрокуратуры, продолжил вице-премьер, то там «тоже есть подвижки». Он выразил надежду, что оно также подойдет к концу в следующем году.

Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что Баку получил от Москвы ответы по поводу самолета авиакомпании AZAL. Он уточнил, что на первых порах возникли определенные недопонимания, но опасения были сняты на последующей встрече лидеров двух стран в столице Таджикистана.

