Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?

25 декабря на Западе многие празднуют Рождество, а у нас вспоминают Спиридона Тримифунтского. В народе дата получила название Спиридон Солнцеворот. Это ключевая дата, символизирующая поворот солнца на весну. Считалось, что Спиридон «сдвигает солнце с места», после чего дни становятся длиннее. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождеству, а по погоде предсказывали, каким будет следующий год.

Солнце, приходи! Погодные приметы на Спиридона Солнцеворота, 25 декабря

Если на Спиридона солнце светило ярко, это считалось верным знаком, что Святки (рождественские праздники) будут ясными и морозными.

Если на улице дует сильный ветер, меняющий направление, это предвещало богатый урожай на следующий год.

Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

Иней на деревьях 25 декабря предвещал морозные и долгие Святки.

Если с утра было ясно, а вечером небо потемнело — жди скорого потепления.

Погода в этот день сохраняется в течение всех Святок.

Приметы о погоде в декабре Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах на Спиридонов день, 25 декабря

Если домашний скот в стойле в этот день беспокоится — к сильной метели.

Мыши выходят из нор — жди оттепели.

Куры сильно шумят — к ненастью или снегопаду.

Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота, 25 декабря

Заниматься тяжелым трудом. Категорически запрещалось работать в поле, носить тяжести и выполнять любую грязную, тяжелую работу. Нарушение могло привести к неурожаю и бедности. Острые предметы тоже не стоило трогать. Ножницами, ножами, топором 25 декабря лучше не работать. «На Спиридона работа — только одни хлопоты», — верили наши предки.

Как и всегда, в этот день не стоило ссориться и ругаться. А еще наши предки старались не переносить что-либо через забор или границу участка — говорили, что это ведет к потере достатка.

Что можно делать на Спиридона Солнцеворота, 25 декабря

Святителю Спиридону молились о защите от голода, плодородии земли и благополучии в семье.

В некоторых регионах было принято закрывать трубы в печах и окуривать дом травами. Крестьяне верили, что это поможет защитить дом от нечисти.

Наши предки в этот день проводили обряды, чтобы «призвать» солнце: жгли костры, катали горящее колесо с горы. А еще можно было загадать желание. Считалось, что в этот день они имеют большую силу и обязательно сбудутся.

