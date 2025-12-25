Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
25 декабря 2025 в 00:05

Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?

Народные приметы 25 декабря Народные приметы 25 декабря Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

25 декабря на Западе многие празднуют Рождество, а у нас вспоминают Спиридона Тримифунтского. В народе дата получила название Спиридон Солнцеворот. Это ключевая дата, символизирующая поворот солнца на весну. Считалось, что Спиридон «сдвигает солнце с места», после чего дни становятся длиннее. С этого дня начиналась активная подготовка к Рождеству, а по погоде предсказывали, каким будет следующий год.

Солнце, приходи! Погодные приметы на Спиридона Солнцеворота, 25 декабря

  • Если на Спиридона солнце светило ярко, это считалось верным знаком, что Святки (рождественские праздники) будут ясными и морозными.

  • Если на улице дует сильный ветер, меняющий направление, это предвещало богатый урожай на следующий год.

  • Облака плывут низко — к стуже и сильному похолоданию.

  • Иней на деревьях 25 декабря предвещал морозные и долгие Святки.

  • Если с утра было ясно, а вечером небо потемнело — жди скорого потепления.

  • Погода в этот день сохраняется в течение всех Святок.

Приметы о погоде в декабре Приметы о погоде в декабре Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Приметы о зверях и птицах на Спиридонов день, 25 декабря

  • Если домашний скот в стойле в этот день беспокоится — к сильной метели.

  • Мыши выходят из нор — жди оттепели.

  • Куры сильно шумят — к ненастью или снегопаду.

Что нельзя делать на Спиридона Солнцеворота, 25 декабря

Заниматься тяжелым трудом. Категорически запрещалось работать в поле, носить тяжести и выполнять любую грязную, тяжелую работу. Нарушение могло привести к неурожаю и бедности. Острые предметы тоже не стоило трогать. Ножницами, ножами, топором 25 декабря лучше не работать. «На Спиридона работа — только одни хлопоты», — верили наши предки.

Как и всегда, в этот день не стоило ссориться и ругаться. А еще наши предки старались не переносить что-либо через забор или границу участка — говорили, что это ведет к потере достатка.

Что можно делать на Спиридона Солнцеворота, 25 декабря

  • Святителю Спиридону молились о защите от голода, плодородии земли и благополучии в семье.

  • В некоторых регионах было принято закрывать трубы в печах и окуривать дом травами. Крестьяне верили, что это поможет защитить дом от нечисти.

  • Наши предки в этот день проводили обряды, чтобы «призвать» солнце: жгли костры, катали горящее колесо с горы. А еще можно было загадать желание. Считалось, что в этот день они имеют большую силу и обязательно сбудутся.

4 рецепта селедки под шубой на любой вкус.

приметы
народные приметы
запреты
традиции
обычаи
суеверия
погода
Анастасия Фомина
А. Фомина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Долину заменили на другого исполнителя за неделю до концерта в Москве
Фаза Луны сегодня, 25 декабря: ведем переговоры, делаем операции, рыбачим
Российский аэропорт ввел ограничения для самолетов
Было три скорые, но сердце встало: на Алтае умерла восьмилетняя девочка
Москву безуспешно попытались атаковать беспилотником
Евростат зафиксировал исторический поворот в торговле между Россией и ЕС
В Подмосковье у постояльцев пансионата нашли признаки шигеллеза
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 25 декабря 2025 года
Стало известно, сколько человек пришло на концерт Долиной в Москве
Россиянин стал лучшим синхронистом 2025 года
«Почта России» официально опровергла слухи о компании
Приметы 25 декабря — Спиридон Солнцеворот: поворот на весну и потепление?
«Будет страшновато»: китаист о крахе США, санкциях и усилении РФ в 2026-м
ВСУ безуспешно попытались атаковать сразу девять регионов России
Россиянам назвали способ сэкономить до 3000 рублей на ЖКУ в Новый год
«Вести себя по-мужски»: Галлямову дали совет после скандального поведения
Один регион РФ ввел запрет на пиротехнику на все время новогодних каникул
Пользователи Steam пожаловались на перебои в работе сервиса
Метеорологи предупредили об опасных погодных условиях в одной области
«Человек, чьим именем назван телеканал»: умерла известный медиаменеджер
Дальше
Самое популярное
Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола
Семья и жизнь

Салат «Ирландский» на Новый год: уникальный рецепт для праздничного стола

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров
Семья и жизнь

Как правильно клеить обои в углах: секреты идеальной стыковки без зазоров

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом
Семья и жизнь

Готовим нежнейший новогодний салат с черносливом, курицей и грецким орехом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.