Приметы 26 февраля — Мартынов день: ищем покой и приманиваем благополучие

Что можно и нельзя делать 26 февраля?

26 февраля посвящено памяти преподобного Мартиниана Кесарийского, которого на Руси почитали как укротителя страстей и защитника семьи от соблазнов. Этот день считался временем очищения дома — как физического, так и духовного. Мартынов день был окутан мистикой: люди верили, что сегодня звезды могут подарить здоровье, если знать, как к ним обратиться.

Погодные приметы на Мартына, 26 февраля

Этот день часто определял, какой будет весна: грязной и слякотной или сухой и солнечной.

Если снег оседал на глазах и вода бежала бойкими ручьями — ждали ранней и сырой весны. Пасмурное небо и холодный ветер предвещали затяжное межсезонье: весна обещала быть прохладной и переменчивой. Морозный, но солнечный день сулил знойное и сухое лето. Яркое, но не греющее солнце — верная примета того, что тепло придет с опозданием. Если же вокруг светила наблюдались гало, готовились к сильной метели.

Приметы о птицах и зверях 26 февраля

Животные в этот день начинают активно готовиться к смене сезона.

Синицы весело и громко поют — весна уже на пороге, жди потепления со дня на день.

Белки вылезают из гнезд и спускаются на землю — к устойчивому теплу.

Если вороны раскаркались и сидят на земле — к оттепели, а если высоко на деревьях — к ветру.

Собаки катаются в снегу — к бурану или сильной метели.

Если лесные звери подходят близко к жилью — зима еще долго не отступит и будут крепкие ночные заморозки.

Народные приметы 26 февраля Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Окликаем звезды: что можно и нужно делать 26 февраля

На Мартына было принято выметать сор из всех углов. Верили, что вместе с пылью из дома уходят ссоры, обиды и дурные помыслы.

Сегодня наши предки ходили «окликать» звезды. Ночью они выходили на порог и смотрели на небо. Считалось, что если назвать имена умерших родственников, глядя на яркие звезды, они станут оберегать живых от болезней и сглаза.

Считалось, что совместный ужин в этот день укрепляет узы и защищает супругов от измен. Поэтому следовало побольше времени провести с близкими.

Что нельзя делать 26 февраля

Заниматься рукоделием (шить, вязать, вышивать). Существовало суеверие, что так можно ослепнуть. Сегодня глазам давали отдых.

Отказывать в помощи нуждающимся. На Мартына жадность считалась большим грехом, который мог привести к финансовому краху семьи.

Ссориться и выяснять отношения. Любой конфликт в этот день мог перерасти в вечную вражду.

Оставлять в доме беспорядок. Грязный пол или немытая посуда на Мартына могли привлечь в семью нищету и болезни.

Принимать поспешные решения. День требует вдумчивости; любое импульсивное действие 26 февраля сулило неудачу.

