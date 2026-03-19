Японский политик нарвался на скандал, неудачно упомянув губернатора Токио Kyodo: глава Тоттори назвал губернатора Токио Коикэ теткой и попал в скандал

Глава японской префектуры Тоттори Синдзи Хираи во время выступления в региональном парламенте назвал «теткой» губернатора Токио Юрико Коикэ, спровоцировав скандал, сообщает издание Kyodo. Инцидент произошел 18 марта на заседании во время обсуждения мер поддержки рождаемости.

Один из депутатов задал Хираи вопрос, и тот в ответ привел в пример политику токийских властей, упомянув их главу. При этом он использовал слово «оба-сан», которое переводится как «тетка» и обозначает женщину среднего возраста.

Другой парламентарий потребовал исключить это высказывание из протокола заседания, обратившись к председателю регионального парламента. На данный момент неизвестно, принес ли глава префектуры извинения губернатору Токио.

