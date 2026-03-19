19 марта 2026 в 12:02

Японский политик нарвался на скандал, неудачно упомянув губернатора Токио

Kyodo: глава Тоттори назвал губернатора Токио Коикэ теткой и попал в скандал

Юрико Коикэ Юрико Коикэ Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press
Глава японской префектуры Тоттори Синдзи Хираи во время выступления в региональном парламенте назвал «теткой» губернатора Токио Юрико Коикэ, спровоцировав скандал, сообщает издание Kyodo. Инцидент произошел 18 марта на заседании во время обсуждения мер поддержки рождаемости.

Один из депутатов задал Хираи вопрос, и тот в ответ привел в пример политику токийских властей, упомянув их главу. При этом он использовал слово «оба-сан», которое переводится как «тетка» и обозначает женщину среднего возраста.

Другой парламентарий потребовал исключить это высказывание из протокола заседания, обратившись к председателю регионального парламента. На данный момент неизвестно, принес ли глава префектуры извинения губернатору Токио.

Ранее сообщалось, что в Польше разгорается политический скандал вокруг решения прокуратуры Лодзи, которая прекратила дело об оскорблении президента Кароля Навроцкого украинским журналистом Виталием Мазуренко. Депутат от партии «Право и справедливость» Дариуш Матецкий назвал это нарушением верховенства закона и пообещал обжаловать решение в суде.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Подмосковье началось половодье
Reuters: в саудовском порту Янбу возобновили погрузку нефти после атаки
Израиль отчитался о ликвидации военного командира ХАМАС
«Вот-вот опустошит»: Дмитриев предрек Европе страшное событие
Финансист перечислил отрасли, которые пострадают от роста курса доллара
«Не прогибаются»: американист рассказал о потере влияния Трампа на Украину
Россиянину вынесли приговор за госизмену
Лукашенко ответил американцам по поводу политзаключенных в Белоруссии
Брачный сезон начался у серых ворон в Москве
Завод Shell в Катаре «попал под раздачу» из-за ударов Ирана
Место обнаружения тела 17-летнего подростка в Пушкине попало на видео
Стало известно, кто занял пост убитого Лариджани
При строительстве моста в Бурятии «исчезли» 71 млн рублей
Появились подробности о жестоком убийстве подростка из Петербурга
В России раскрыли, как кризис на Ближнем Востоке сказался на логистике
Иран пригрозил США и Израилю продолжением атак на энергоинфраструктуру
Диетолог ответила, какие напитки полезны для людей старше 50 лет
В Подмосковье будут продвигать региональные бренды
Зоопсихолог дала советы, как поддержать когнитивные способности кошек
Песков анонсировал участие Путина в очень важном мероприятии
Дальше
Самое популярное
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом
Общество

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

