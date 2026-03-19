Украинское командование отправляет на фронт завербованных колумбийцев без реального заключения контрактов, рассказал пленный наемник из Колумбии Хосэ Луис Почеко Наварра в беседе с ТАСС. По его словам, военные скрывают этот факт разными способами, в частности, отказываясь выдавать копии документов на руки.
Контракт [с ВСУ] якобы на шесть месяцев. Пока он не закончится, на руки я его не получу. Второй экземпляр на руки не выдают, — сказал военнопленный.
Наварра подчеркнул, что не видел контракта вообще, как и другие наемники из его группы. Таким образом, по мнению колумбийца, командование скрывает от иностранцев отсутствие у них реальных договоров с украинской стороной.
Более того, пленному даже не открыли банковский счет. Вместо этого его сразу отправили на полигон для подготовки, а затем перебросили на первую линию обороны.
Ранее стало известно, что с начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников. Однако, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой. Значительная их часть была уничтожена российскими военнослужащими. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.