Пленный колумбиец рассказал об обмане наемников в ВСУ Пленный из ВСУ заявил об отправке колумбийцев на фронт без заключения контрактов

Украинское командование отправляет на фронт завербованных колумбийцев без реального заключения контрактов, рассказал пленный наемник из Колумбии Хосэ Луис Почеко Наварра в беседе с ТАСС. По его словам, военные скрывают этот факт разными способами, в частности, отказываясь выдавать копии документов на руки.

Контракт [с ВСУ] якобы на шесть месяцев. Пока он не закончится, на руки я его не получу. Второй экземпляр на руки не выдают, — сказал военнопленный.

Наварра подчеркнул, что не видел контракта вообще, как и другие наемники из его группы. Таким образом, по мнению колумбийца, командование скрывает от иностранцев отсутствие у них реальных договоров с украинской стороной.

Более того, пленному даже не открыли банковский счет. Вместо этого его сразу отправили на полигон для подготовки, а затем перебросили на первую линию обороны.

Ранее стало известно, что с начала активных боевых действий на Украину прибыли порядка 13 тыс. наемников. Однако, по подсчетам аналитиков, практически половина от всех вступивших в ряды ВСУ иностранцев уже не вернется домой. Значительная их часть была уничтожена российскими военнослужащими. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.