Птица стучит в окно: что на самом деле это значит — разбираем приметы

Народная память хранит множество примет, связанных с птицами. Некоторые из них звучат довольно мрачно: например, если птица бьется в окно, это якобы к несчастью, а птица, залетевшая в дом и погибшая, считается дурным знаком. Но в древности к таким событиям относились иначе — мы предлагаем вам разобраться с приметами и, возможно, начать относиться к ним по-другому.

Итак, знак с птицей в окне понимали не как приговор, а как предупреждение: он обостряет внимание и напоминает о том, что нужно быть внимательнее к своим поступкам.

Считалось, что любой «знак свыше» требует ответа. Если произошла такая встреча с птицей, дом могли вымыть, прибрать, сделать пожертвование или совершить добрый поступок. Это означало: человек услышал послание и готов действовать разумно. Поэтому птица в окне в народной традиции чаще служила поводом задуматься и изменить что-то в своей жизни.

Что означает визит птицы — символизм наших предков

Если же в окно стучится или залетает в комнату воробей, древний язык символов говорит совсем не о беде. Воробей издавна считался счастливым знаком. У древних греков эта маленькая птица была связана с богиней Афродитой: воробьи, по преданию, влекли ее колесницу. Поэтому такой знак могли истолковать как предвестие любви.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Есть и другой смысл. В европейской традиции воробей символизировал смелость «маленького человека». В Англии он считался символом крестьянина, который отстаивает свои права. В сказках эта крошечная птица нередко побеждала сильных зверей благодаря отваге. Так что птица в окне иногда напоминает: смелость и поддержка друзей помогают победить в любой борьбе.

Синичка тоже считается счастливым знаком. Ее воспринимали как маленького почтальона, приносящего хорошие вести. Синица словно говорит человеку: впереди радостные события, не стоит унывать. Она напоминает, что маленькие усилия способны привести к большим переменам, а жизнь стоит проживать с легкостью и радостью.

Если же в дом залетел голубь, в этом тоже нет ничего страшного. В символике голубь связан с душой, миром и вдохновением. Такой знак будто подсказывает: пора вспомнить о творчестве, о красоте, о высоких порывах. Нужно на время подняться над повседневными заботами и посмотреть на жизнь легче, почти по-детски. Недаром в старых образах душу иногда сравнивали с легкой птицей.

В итоге древняя мудрость советует относиться к приметам спокойно и даже с улыбкой. Позитивный взгляд на знак всегда считался правильным. А если весной в открытое окно залетела птица, чаще всего это просто птица, которую привлекли тепло, свет или запах еды. И в этом нет ничего мистического — только обычная жизнь рядом с природой.

Ранее мы рассказывали, что такое самосбывающееся пророчество.