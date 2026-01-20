Мастерим скворечник для сада: подробная инструкция по сборке дома для птиц

Скворечник — это не просто милое украшение сада, а настоящий помощник в борьбе с вредителями. Птицы-дуплогнездники активно уничтожают насекомых, защищая ваши растения от повреждений и снижая потребность в химических обработках. Разместив домик для пернатых на участке, вы привлечете надежных союзников и сделаете урожай более экологичным.

Кого приглашаем в сад

В скворечниках охотно селятся скворцы, синицы, мухоловки, поползни и воробьи — все они относятся к насекомоядным птицам. Скворцы особенно трудолюбивы: за день они прилетают к гнезду до 100 раз, принося птенцам жуков, гусениц и улиток. Пара скворцов с птенцами за месяц уничтожает до 50 кг вредных насекомых, включая колорадских жуков. Синицы и воробьи очищают плодовые деревья от гусениц и тли, а мухоловки ловят летающих насекомых прямо в воздухе.

Делаем скворечник своими руками

Для работы понадобятся доски толщиной 18–20 мм, саморезы, лобзик и отвертка. Выпилите четыре детали размером 30×20 см и две детали 40×20 см — это будут стенки. На передней стенке сделайте круглый леток диаметром 5 см. Важно: внутренние поверхности оставьте необработанными или сделайте насечки ножом, чтобы птенцы могли цепляться коготками и выбираться наружу. Соедините стенки саморезами, вставьте дно и прикрепите двускатную крышу. Щели замажьте специальным средством для дерева. Скворечник своими руками готов — остается повесить его на высоте 3–4 метров, развернув летком на юго-восток.

Установив домик для птиц весной, вы обеспечите пернатым место для гнездования, а себе — естественную защиту сада от вредителей на весь сезон.

