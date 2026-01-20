Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
20 января 2026 в 09:01

Мастерим скворечник для сада: подробная инструкция по сборке дома для птиц

Скворечник своими руками для привлечения птиц-помощников в сад Скворечник своими руками для привлечения птиц-помощников в сад Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Скворечник — это не просто милое украшение сада, а настоящий помощник в борьбе с вредителями. Птицы-дуплогнездники активно уничтожают насекомых, защищая ваши растения от повреждений и снижая потребность в химических обработках. Разместив домик для пернатых на участке, вы привлечете надежных союзников и сделаете урожай более экологичным.

Кого приглашаем в сад

В скворечниках охотно селятся скворцы, синицы, мухоловки, поползни и воробьи — все они относятся к насекомоядным птицам. Скворцы особенно трудолюбивы: за день они прилетают к гнезду до 100 раз, принося птенцам жуков, гусениц и улиток. Пара скворцов с птенцами за месяц уничтожает до 50 кг вредных насекомых, включая колорадских жуков. Синицы и воробьи очищают плодовые деревья от гусениц и тли, а мухоловки ловят летающих насекомых прямо в воздухе.

Делаем скворечник своими руками

Для работы понадобятся доски толщиной 18–20 мм, саморезы, лобзик и отвертка. Выпилите четыре детали размером 30×20 см и две детали 40×20 см — это будут стенки. На передней стенке сделайте круглый леток диаметром 5 см. Важно: внутренние поверхности оставьте необработанными или сделайте насечки ножом, чтобы птенцы могли цепляться коготками и выбираться наружу. Соедините стенки саморезами, вставьте дно и прикрепите двускатную крышу. Щели замажьте специальным средством для дерева. Скворечник своими руками готов — остается повесить его на высоте 3–4 метров, развернув летком на юго-восток.

Установив домик для птиц весной, вы обеспечите пернатым место для гнездования, а себе — естественную защиту сада от вредителей на весь сезон.

Ранее мы рассказывали о том, какие садовые работы нужно обязательно провести в январе.

дача
сад
зима
птицы
польза
своими руками
Виктория Семенова
В. Семенова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Супруги через 20 лет брака узнали, что они брат и сестра
Прохожий набросился с кулаками на водителя скорой помощи
Трамп выразил уверенность в уступчивости Европы по вопросу Гренландии
Вдова убитого алтайского чиновника потребовала 10 млн с администрации
Готовивший теракты россиянин открыл огонь по силовикам и был ликвидирован
Власти Дании выступили с серьезной угрозой в адрес России
Вратарь «Сан-Хосе» прокомментировал драку с Бобровским в матче НХЛ
Стало известно, кто стоял за хищениями из Промсвязьбанка
SHOT: «секретный» пруд Долиной влетел ей в копеечку
Тестирование на вирус папилломы человека стало доступно по полису ОМС
Рогов раскрыл, как командиры ВСУ «приговорили» к смерти своих штурмовиков
Трамп нашел способ заставить Макрона присоединиться к Совету мира
Норвегия собралась конфисковать имущество граждан в случае войны
Бесхозного быка сняли на видео во время прогулки под Серпуховом
Последние секунды до вылета автобуса в кювет в Ленобласти попали на видео
Катание на ватрушке в Оренбурге закончилось госпитализацией пенсионерки
Страшная инфекция привела к закрытию кафе в Екатеринбурге
Пол внезапно раскололся под ногами посетителей торгового центра
Названы самые популярные мошеннические схемы 2025 года
Трамп двумя словами описал беседу с генсеком НАТО по Гренландии
Дальше
Самое популярное
Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом
Семья и жизнь

Шурпа из говядины: ароматное блюдо с восточным колоритом

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты
Семья и жизнь

Готовим настоящий вак беляш: классика татарской кухни, рецепт, секреты

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин
Семья и жизнь

Рецепт картофеля с мясом по-французски: оригинальное блюдо на ужин

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.