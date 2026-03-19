19 марта 2026 в 12:17

Галицкий явился в суд на рассмотрение иска Генпрокуратуры

Александр Галицкий Александр Галицкий Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Бизнесмен Александр Галицкий явился в Тверской суд Москвы, где началось рассмотрение иска Генпрокуратуры РФ о запрете деятельности его фонда Almaz Capital Partners и обращении имущества в доход государства, сообщает РИА Новости. Бизнесмен явился на заседание с двумя адвокатами, но от комментариев прессе отказался.

Согласно иску, Галицкий в 2008 году зарегистрировал в Калифорнии венчурный фонд Almaz Capital, который инвестировал в технологии (ИИ, блокчейн, машинное обучение). До 2014 года у фонда был офис в Москве, и он вкладывался в российские IT-стартапы, включая «Яндекс».

Однако после начала специальной военной операции, как отмечается в иске, фонд осудил действия российских властей и встал на поддержку Украины. Прокуратура утверждает, что Almaz Capital направил более $50 млн украинским компаниям, производящим патроны, боеприпасы, компоненты для БПЛА и другие вооружения. Эти действия расцениваются как финансирование повышения боеготовности ВСУ.

В связи с этим Генпрокуратура требует не только запретить деятельность фонда, но и конфисковать активы Галицкого в России. В иске речь идет о квартире, пяти машино-местах в Москве, загородном коттедже с гаражом и хозблоком, а также о банковских счетах, на которых размещено свыше семи миллиардов рублей.

По мнению надзорного ведомства, нахождение этих активов в собственности бизнесмена позволяет ему вести экономическую деятельность, которая, «учитывая экстремистскую идеологию», угрожает национальной безопасности России.

В феврале стало известно, что Алия Галицкая, которую называют его бывшей женой, покончила жизнь самоубийством в подмосковном изоляторе временного содержания после того, как Истринский суд арестовал ее по подозрению в вымогательстве $150 млн (11,5 млрд рублей) у бывшего супруга. После смерти женщины в ИВС провели судебно-медицинскую экспертизу. В итоге следователь дал разрешение на захоронение.

Сергей Галицкий
суды
иски
Генпрокуратура
Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Собираю по 7 кг с метра, а морковка — как мед: Сочная, хрустящая и без единой горчинки: делюсь любимым сортом

