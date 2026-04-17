Тысячи судов не могут покинуть Персидский залив из-за войны в Иране

Почти 2 тыс. судов, на борту которых находится порядка 20 тыс. моряков, не могут покинуть Персидский залив из-за операции США и Израиля против Ирана, заявил генеральный секретарь Международной морской организации (ИМО) Арсенио Домингес в интервью газете El Pais. Ситуацию в Ормузском проливе он назвал критичной.

По словам Домингеса, по мере затягивания конфликта появляется необходимость нормирования продуктов, воды и топлива. Страны региона оказывают морякам помощь, включая медицинскую.

Что касается эвакуации после урегулирования конфликта, Домингес сообщил, что план обсуждается с Ираном и Оманом. Вывод судов займет несколько недель, но перед этим необходимо убедиться в отсутствии минной опасности. При этом официального подтверждения наличия мин в районе у него нет.

Ранее парламент Ирана оценил потенциальные доходы от контроля над Ормузским проливом в диапазоне от $10 млрд до $15 млрд. При этом Тегеран рассматривает себя как регулятора судоходства, а не как сторону, создающую препятствия или давление.