Бундесрат Германии заблокировал инициативу правительства об антикризисной выплате в €1000 (87 тыс. рублей) работникам, сообщает Bild. Идея, ранее озвученная канцлером Фридрихом Мерцем и министром финансов Ларсом Клингбайлем, предполагала налоговую компенсационную премию на фоне энергетического кризиса и обострения ситуации на Ближнем Востоке.

Громкое фиаско федерального правительства: в пятницу утром бундесрат заблокировал широко анонсированную антикризисную выплату для всех работающих в Германии, — заявили в издании.

По данным издания, федеральные земли отказались поддержать законопроект из-за опасений снижения налоговых поступлений и неравномерного распределения финансовой нагрузки между регионами и федеральным центром. Дополнительным спорным моментом стала схема финансирования за счет повышения налога на табак.

В результате документ не получил поддержки даже со стороны земель, управляемых ХДС/ХСС. В оппозиции заявили, что провал инициативы стал следствием слабой проработки антикризисной политики правительства.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц ведет Европу к войне с Россией. Так он ответил на слова главы правительства ФРГ о значении 8 мая 1945 года.