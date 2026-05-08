08 мая 2026 в 12:49

Заявление Мерца перед 9 Мая вызвало недоумение в Европе

Норвежский профессор Диесен раскритиковал заявление Мерца перед 9 Мая

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Stephan Goerlich/IMAGO/Global Look Press
Канцлер Германии Фридрих Мерц ведет Европу к войне с Россией, заявил в соцсети X профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен. Так он ответил на слова главы правительства ФРГ о значении 8 мая 1945 года.

Канцлер Мерц ведет Европу к большой войне с Россией, поддерживает геноцид в Газе и утверждает, что Израиль «выполняет за нас грязную работу» в Иране. Мерц также душит свободу слова и демократию в Германии, одновременно стремясь создать самую большую армию в Европе, — написал Диесен.

До этого сообщалось, что власти Берлина вновь вводят ограничения на советскую символику 8 и 9 мая. На мемориалах в парках «Трептов», «Тиргартен» и «Шенхольцер-Хайде» запретят георгиевские ленты, буквы V и Z, ношение военной формы и исполнение песен военных лет.

Представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что запрет немецких властей на символику Победы в Берлине 8–9 мая является кощунственным, лицемерным и мерзким поступком. Она уточнила, что действия канцлера ФРГ и его администрации опозорили тех, кто стремится увековечить память немецких борцов с фашизмом.

