Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА

Житель Брянской области смог разбогатеть, сдавая на металлолом обломки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, таким способом россиянин заработал около 1 млн рублей.

51-летний мужчина проживает неподалеку от границы России с Украиной. В лесной местности ему часто попадались обломки вражеских дронов. По словам мужчины, беспилотники падают примерно на одних и тех же лесных опушках.

Россиянин рассказал, что цена металлолома зависит от его чистоты, степени засоренности и объема партии. Так, за один дрон можно получить от 5 до 10 тыс. рублей. Только за последние двое суток над территорией Брянской области было сбито 210 дронов. Из них 90% находятся в лесах и на полях.

Ранее в районе морского порта города Ейска упали обломки беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет, возгораний также не зафиксировано.

Также сообщалось, что в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода после падения обломков дрона повреждены инженерные коммуникации и остекление жилых домов. Никто не пострадал.