День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
08 мая 2026 в 18:05

Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА

Mash: житель Брянской области заработал 1 млн рублей на сдаче обломков БПЛА ВСУ

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Брянской области смог разбогатеть, сдавая на металлолом обломки украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, таким способом россиянин заработал около 1 млн рублей.

51-летний мужчина проживает неподалеку от границы России с Украиной. В лесной местности ему часто попадались обломки вражеских дронов. По словам мужчины, беспилотники падают примерно на одних и тех же лесных опушках.

Россиянин рассказал, что цена металлолома зависит от его чистоты, степени засоренности и объема партии. Так, за один дрон можно получить от 5 до 10 тыс. рублей. Только за последние двое суток над территорией Брянской области было сбито 210 дронов. Из них 90% находятся в лесах и на полях.

Ранее в районе морского порта города Ейска упали обломки беспилотного летательного аппарата. Жертв и пострадавших нет, возгораний также не зафиксировано.

Также сообщалось, что в Приокском и Кстовском районах Нижнего Новгорода после падения обломков дрона повреждены инженерные коммуникации и остекление жилых домов. Никто не пострадал.

Регионы
Брянская область
ВСУ
БПЛА
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянка согласилась на диспансеризацию и лишилась 17 млн рублей
Рубио объяснил, от чего будет зависеть численность ВС США в Европе
Грозы, мощные ливни и жара до +28 градусов: погода в Москве в июне
В ВСУ «закопали» правду о проблемах вместе с группой солдат
Скончался бывший музыкант рок-групп «Машина времени» и «Сплин»
Еще один зарубежный лидер прибыл в Москву ко Дню Победы
Ушел из жизни экс-посол России в КНДР Валерий Денисов
Пленный боец ВСУ раскрыл «ядерный» секрет тренировочного лагеря под Львовом
Безработный стащил у соседей 90 женских трусов и бюстгальтеров
Атаки в лоб не будет: почему Киев так боится летнего наступления ВС РФ
«Приоритетный проект»: Лихачев раскрыл планы по АЭС «Бушер»
«Рады принять»: Ушаков высказался о зарубежных гостях на параде Победы
Историк рассказала, как нацисты использовали советских детей
Сотни человек приняли участие в «Бессмертном полку» в Женеве
«Привозил огромные коробки»: знакомая о доброте убитого чемпиона из Калуги
В Кремле подтвердили участие Токаева и Мирзиеева в торжествах в честь 9 Мая
Раскрыто возможное назначение найденного у берегов Греции дрона ВСУ
Тегеран пока не принял решение по предложениям Вашингтона
Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща
Россиянин разбогател благодаря обломкам украинских БПЛА
Дальше
Самое популярное
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Россия

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Азия

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.