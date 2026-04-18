Обломки БПЛА упали близ морского порта в Краснодарском крае Оперштаб Кубани сообщил о падении обломков БПЛА у морского порта в Ейске

Обломки беспилотного летательного аппарата рухнули в районе морского порта в Ейске, сообщила пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края. По имеющейся информации, пострадавших и возгораний зафиксировано не было.

В Ейске в районе морского порта упали обломки БПЛА. Пострадавших нет. Возгораний также не зафиксировано. На месте работают оперативные и специальные службы, — говорится в публикации.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшихся над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По сведениям канала, минимум два громких хлопка прогремело над столицей региона.

До этого средства ПВО и мобильные группы сбили над Севастополем 22 дрона за ночь, все инциденты обошлись без пострадавших. Падение обломков вызвало локальное возгорание топлива в Казачьей бухте и повреждение остекления в нескольких жилых домах и здании университета.

Кроме того, мирная жительница Воронежа пострадала в результате атаки ВСУ. По словам губернатора Александра Гусева, ей оказали всю необходимую медицинскую помощь.