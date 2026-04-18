Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
18 апреля 2026 в 21:25

SHOT сообщил о серии взрывов над двумя городами Ростовской области

SHOT: несколько взрывов прогремело над Ростовом-на-Дону и Таганрогом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Telegram-канал SHOT сообщил о серии взрывов, раздавшихся над Ростовом-на-Дону и Таганрогом. По сведениям канала, минимум два громких хлопка прогремело над столицей региона. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.

Как уточнил SHOT, в Таганроге работают системы противовоздушной обороны. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Глава Таганрога Светлана Камбулова призвала граждан покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

Ранее низовой лесной пожар начали ликвидировать в Тольятти после обрушения обломков БПЛА, о чем объявил глава города Илья Сухих. Возгорание удалось локализовать.

До этого стало известно, что средства ПВО и мобильные группы сбили над Севастополем 22 дрона за ночь, все инциденты обошлись без пострадавших. Падение обломков вызвало локальное возгорание топлива в Казачьей бухте и повреждение остекления в нескольких жилых домах и здании университета.

Регионы
Ростов-на-Дону
Таганрог
взрывы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.