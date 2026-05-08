08 мая 2026 в 17:37

«Москва призывает»: в России сделали новое заявление по ситуации с Ираном

МИД: Москва призвала участников иранского конфликта отказаться от конфронтации

Здание Министерства иностранных дел РФ Здание Министерства иностранных дел РФ Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Российская сторона призывает всех участников ближневосточного конфликта воздерживаться от односторонних шагов, способных помешать его урегулированию, заявили в пресс-службе МИД РФ по итогам встречи замглавы ведомства Александра Алимова с послами и диппредставителями стран-членов Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Дипломат подтвердил неизменность позиции Москвы по данному вопросу.

Москва призывает <...> стороны воздерживаться от односторонних шагов и конфронтационных инициатив, способных навредить усилиям, направленным на достижение взаимопониманий между Ираном и США, — отметили в министерстве.

Ранее сообщалось, что в Ормузском проливе произошло несколько столкновений между американскими и иранскими вооруженными силами. Подробности о характере инцидентов, а также информация о возможных пострадавших и повреждениях пока не приводятся.

До этого министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что США каждый раз выбирают безрассудную военную авантюру, когда дипломатическое решение оказывается близко. По его мнению, такая модель поведения Вашингтона прослеживается постоянно.

