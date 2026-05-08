Число сбитых за два дня на подлете к Москве дронов увеличилось до 103

Число сбитых за два дня на подлете к Москве дронов увеличилось до 103 Собянин: еще два беспилотника ВСУ сбили на подлете к Москве

Средства ПВО сбили еще два беспилотника ВСУ на подлете к Москве, заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. По его словам, на месте падения обломков БПЛА работают экстренные службы. Общее число сбитых за два дня дронов выросло до 103.

Отражена атака двух БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее мэр столицы заявил, что системы противовоздушной обороны за 7 и 8 мая уничтожили 101 беспилотник, летевший в направлении Москвы. На фоне атак временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

До этого стало известно, что более 230 квартир и свыше 40 транспортных средств пострадали в Брянске из-за атаки со стороны Украины 7 мая. Местные власти уточнили, что после завершения экспертной оценки и подготовки необходимой документации собственникам будет выплачена денежная компенсация.

При этом в пресс-службе Минобороны ранее сообщали, что системы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника в период с 00:00 до 07:00 мск. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.