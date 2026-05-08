08 мая 2026 в 16:53

Собянин оценил масштаб атаки ВСУ на Москву

Собянин: за два дня на подлете к Москве сбили 101 беспилотник

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства противовоздушной обороны за 7 и 8 мая уничтожили 101 беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил в МАКСе мэр столицы Сергей Собянин. На фоне атак временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский.

Согласно данным Собянина, 7 мая на подлете к столице был перехвачен 61 беспилотный летательный аппарат. На следующий день силы ПВО уничтожили еще 40 БПЛА.

Ранее Собянин информировал, что российские средства ПВО сбили еще три беспилотных летательных аппарата. Все цели были уничтожены. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

В Минобороны России сообщили, что российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей. В числе районов, где фиксировалась работа ПВО, названы Московский регион, Крым и Чеченская Республика.

До этого в пресс-службе Минобороны заявили, что системы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника в период с 00:00 до 07:00 мск. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов
Новые правила в сфере ЖКХ вступили в силу для собственников и арендаторов

Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку
Из иммиграционной тюрьмы Таиланда освободили 67-летнюю россиянку

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

