Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА на подлете к Москве

Собянин сообщил о трех сбитых БПЛА на подлете к Москве

Российские средства противовоздушной обороны сбили еще три беспилотных летательных аппарата, которые направлялись в сторону Москвы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Силами ПВО Министерства обороны все три цели были уничтожены. Сведений о пострадавших или разрушениях не поступало.

Силами ПВО Минобороны уничтожено три БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин.

Ранее градоначальник сообщил, что утром 8 мая один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший на Москву, утром был уничтожен средствами ПВО. По его словам, на месте крушения дрона выехали экстренные службы.

Министерство обороны РФ сообщило, что свыше 260 украинских дронов самолетного типа были уничтожены и перехвачены средствами ПВО 8 мая в период с 00:00 до 07:00 по московскому времени над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей, отметили в ведомстве.