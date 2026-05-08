Собянин сообщил об уничтожении летевшего на Москву дрона ВСУ

Еще один беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины, летевший на Москву, уничтожен средствами противовоздушной обороны, сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин. По его словам, в настоящий момент на месте крушения дрона работают экстренные службы.

Сбит один беспилотник, летевший на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — сказано в сообщении.

Еще один беспилотник ВСУ был уничтожен на подлете к столице примерно в 06:00 по московскому времени. Место падения обломков также было оцеплено сотрудниками экстренных служб.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что свыше 260 украинских дронов самолетного типа были уничтожены и перехвачены средствами ПВО в период с 00:00 до 07:00 мск над российскими регионами и акваториями Азовского и Черного морей. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

Накануне Собянин заявил, что еще пять беспилотников, летевших в направлении Москвы, были сбиты дежурными средствами ПВО Минобороны РФ. После этого общее количество уничтоженных БПЛА в небе над Московским регионом достигло 20.