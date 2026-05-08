В Минобороны раскрыли масштаб украинской атаки на Россию

Российские средства противовоздушной обороны за семь часов перехватили и уничтожили 145 украинских беспилотников самолетного типа над рядом регионов страны, а также над акваториями Черного и Азовского морей, сообщили в Минобороны России. В числе районов, где фиксировалась работа ПВО, названы Московский регион, Крым и Чеченская Республика.

8 мая т. г. в период с 07:00 мск до 14:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 145 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Тульской, Белгородской, Брянской, Курской, Рязанской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Пермского, Краснодарского, Ставропольского краев, Республик Крым, Адыгея, Чеченской Республики и над акваториями Черного и Азовского морей, — говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе Минобороны заявили, что системы ПВО уничтожили 264 украинских беспилотника в период с 00:00 до 07:00 мск. Под удар попали территории Белгородской, Брянской, Воронежской и других областей.

До этого стало известно, что российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.