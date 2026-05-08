08 мая 2026 в 16:44

В Брянске озвучили масштабы разрушений после атаки ВСУ

Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Более 230 квартир и свыше 40 транспортных средств пострадали в Брянске из-за атаки со стороны Украины 7 мая, сообщили в пресс-службе городской администрации в социальной сети «ВКонтакте». Местные власти уточнили, что после завершения экспертной оценки и подготовки необходимой документации собственникам будет выплачена денежная компенсация.

По предварительной информации, 231 квартира и более 40 автомобилей получили разрушения разной степени. После сбора всех документов и по итогам экспертизы людям выдадут компенсацию, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Богомаз сообщил, что в результате удара украинских беспилотников по жилым кварталам Брянска получили ранения 13 мирных жителей. Среди пострадавших, доставленных в медицинские учреждения для оказания помощи, оказался один ребенок.

Кроме того, пресс-служба регионального управления МЧС России проинформировала о возникновении масштабного возгорания в поселке Вышков Злынковского района Брянской области. Согласно сведениям ведомства, пламя охватило в общей сложности 17 построек. Инциденту был присвоен повышенный номер сложности, на месте работают специалисты.

