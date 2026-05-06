День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
06 мая 2026 в 17:34

Пламя охватило почти 20 строений в поселке под Брянском

МЧС: 17 строений загорелись в поселке Вышков в Брянской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Крупный пожар вспыхнул в поселке Вышков в Злынковском районе Брянской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ведомства, всего загорелось 17 строений. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Поступило сообщение о пожаре в нескольких строениях: Злынковский район, поселок Вышков, улица Ворошилова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение 17 строений. Силы и средства работают по повышенному рангу пожара, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что спасателям удалось локализовать возгорание. Сведений о пострадавших не поступало, причина пожара также не раскрывается.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате атаки ВСУ на восьмом этаже здания городской администрации вспыхнул пожар. По словам градоначальника, удары по административному зданию наносятся целенаправленно и системно.

До этого пожар уничтожил один из корпусов в свинокомплексе компании «Мираторг». Возгорание на предприятии в Севском районе Брянской области началось после атаки беспилотных летательных аппаратов.

Регионы
Брянская область
пожары
МЧС
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме объяснили, в чьих интересах действует Пашинян
Дети покормили ягнят на ферме и заразились опасной инфекцией
Школьница сорвалась в каньон из-за обрыва троса на аттракционе
Израиль готов возобновить войну против Ирана
Война пришла в Голливуд и Канны: НАТО вербует режиссеров для атак на Россию
«Предъява Германии»: военэксперт о желании Польши создать сильнейшую армию
Весенняя прохлада, дожди и ветер: погода в Москве на майские праздники
Россия потребовала от ФРГ снятия запрета на символику Победы
Человек упал на пути на серой ветке метро в Москве
В Британии раскрыли, кто может изменить ситуацию вокруг Ормузского пролива
В скандальном деле о покушении на главу Нижневартовска поставили точку
Дело судей, расизм, штраф за БПЛА: самые громкие скандалы в нашем футболе
Премьер Израиля дал секретное поручение армии
«Неоколониальная империя»: в Совфеде высмеяли Британию за санкции против РФ
МАК занялся расследованием крушения самолета в Омской области
Трамп допустил, что США и Иран могут заключить сделку до поездки в Китай
Хирурги делали пациентам ненужные операции ради наживы
В США признали резкое снижение запасов ключевого ресурса
Появились кадры полыхающего парка в Крыму
Онколог поделился лайфхаками, как не пропустить рак груди
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.