Пламя охватило почти 20 строений в поселке под Брянском МЧС: 17 строений загорелись в поселке Вышков в Брянской области

Крупный пожар вспыхнул в поселке Вышков в Злынковском районе Брянской области, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России. По данным ведомства, всего загорелось 17 строений. Возгоранию присвоен повышенный ранг сложности.

Поступило сообщение о пожаре в нескольких строениях: Злынковский район, поселок Вышков, улица Ворошилова. По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит горение 17 строений. Силы и средства работают по повышенному рангу пожара, — говорится в сообщении.

В МЧС уточнили, что спасателям удалось локализовать возгорание. Сведений о пострадавших не поступало, причина пожара также не раскрывается.

Ранее мэр Энергодара Максим Пухов сообщил, что в результате атаки ВСУ на восьмом этаже здания городской администрации вспыхнул пожар. По словам градоначальника, удары по административному зданию наносятся целенаправленно и системно.

До этого пожар уничтожил один из корпусов в свинокомплексе компании «Мираторг». Возгорание на предприятии в Севском районе Брянской области началось после атаки беспилотных летательных аппаратов.