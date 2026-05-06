06 мая 2026 в 10:37

Захарова отреагировала на смертоносный удар ВСУ по Джанкою

Захарова: Украина в неонацистском угаре активизировалась перед 9 Мая

Мария Захарова Фото: МИД РФ
Украина в неонацистском угаре активизировалась перед 9 Мая, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, которые приводит ТАСС, этим объясняется гибель мирных граждан после удара противника по крымскому городу Джанкою. Трагический инцидент произошел в ночь на 6 мая.

Акт терроризма киевского режима, который в неонацистском угаре активизировался перед 9 Мая, — отметила дипломат.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в результате удара беспилотных летательных аппаратов по городу Джанкою погибли пять человек из числа гражданского населения. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Глава региона призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.

До этого Захарова заявила, что российские дипломаты в европейских государствах готовы к возможным провокациям на 9 Мая. По словам представителя внешнеполитического ведомства, Москва уже знает, до какой степени «оскотинивания» дошли самые недружественные государства.

