Один из корпусов свинокомплекса «Мираторга» сгорел после удара БПЛА

Один из корпусов свинокомплекса «Мираторга» сгорел после удара БПЛА

Пожар уничтожил один из корпусов в свинокомплексе компании «Мираторг», сообщила пресс-служба агрохолдинга. Серьезный пожар на предприятии в Севском районе Брянской области начался после атаки беспилотных летательных аппаратов.

В результате атаки беспилотников на свинокомплекс «Подывотье» в Севском районе Брянской области произошел пожар, который полностью уничтожил один из производственных корпусов, — подчеркивается в релизе компании.

Огонь удалось оперативно локализовать и полностью ликвидировать, причем тушение осуществлялось силами персонала самого объекта. В компании также подтвердили, что среди сотрудников свинокомплекса пострадавших и раненых нет. В настоящее время на месте происшествия оценивается масштаб ущерба и устанавливаются все обстоятельства случившегося.

В понедельник, 4 мая, губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ нанесли удар из РСЗО «Град» по территории АПХ «Мираторг» в селе Бровничи Климовского района. По его словам, семеро сотрудников предприятия получили ранения.