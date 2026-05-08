Силы ПВО сбили еще два летевших на Москву беспилотника Собянин: силы ПВО сбили еще два летевших на Москву дрона

Отражена атака еще двух беспилотников, летящих на Москву, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем канале в МАКСе. Также он уточнил, что на месте падения обломков работают экстренные службы.

Ранее мэр сообщал, что общее число сбитых за два дня дронов выросло до 103.

До этого Собянин информировал, что средства противовоздушной обороны за 7 и 8 мая уничтожили 101 беспилотник, летевший в направлении Москвы. На фоне атак временно приостанавливали работу аэропорты Внуково, Домодедово и Жуковский. Согласно данным Собянина, 7 мая на подлете к столице был перехвачен 61 беспилотный летательный аппарат. На следующий день силы ПВО уничтожили еще 40 БПЛА.

Также в пресс-службе Минобороны РФ сообщили, что российские средства противовоздушной обороны в период с 20:00 до полуночи 7 мая уничтожили и перехватили 95 украинских беспилотников. Атаки были отражены над 10 регионами России, а также над акваториями Черного и Азовского морей.