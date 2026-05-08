Эксперт рассказал, что делать сразу после укуса клеща

Клеща, который уже впился в кожу, необходимо аккуратно извлечь, поместить в закрытую емкость и отнести на анализ в специализированную лабораторию, рассказал NEWS.ru энтомолог Константин Китаев. Он напомнил, что исследование паразитов в России остается бесплатным.

После укуса клеща нужно обратиться в травмпункт. Если его поблизости нет, извлеките паразита самостоятельно с помощью клещедера или пинцета. Затем поместите насекомое в закрытую тару и отвезите в лабораторию. В нашей стране этот анализ бесплатный, — сказал Китаев.

Лабораторное исследование позволит определить, является ли клещ переносчиком опасных для человека заболеваний. Если паразит заражен вирусом клещевого энцефалита или боррелиозом (болезнью Лайма), необходимо незамедлительно обратиться к врачу для проведения профилактического лечения, подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что около 52% россиян никак не защищаются от клещей. Соответствующее исследование недавно провели ученые. В нем приняли участие 1,1 тыс. человек. Многие отметили, что не ходят в лес, а клещей возле дома не боятся.

Вероника Филина-Коган
Степанида Королева
