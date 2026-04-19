Спасаемся от нападения клещей и энцефалита: семь рабочих советов врача

Клещи — переносчики одних из самых опасных инфекций в умеренных широтах: клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и других. По данным Всемирной организации здравоохранения, каждый год в мире регистрируется до 1,5 млн случаев болезни Лайма. В эндемичных регионах риск встречи с инфицированным клещом достигает 20%. NEWS.ru поговорил с терапевтом Видновской больницы Минздрава Подмосковья Заремой Тен и выяснил, как избежать нападения членистоногих и что делать при укусе.

Какая одежда спасет от укусов клеща

Клещи не прыгают и не летают — они цепляются за жертву с травы или кустов, поэтому одежда должна создать физический барьер. Выбирайте светлые тона, поскольку на них проще заметить темного клеща. Рукава и штаны должны быть длинными, брюки нужно заправлять в носки, а рубашку — в брюки. Не выбирайте сетчатые материалы, так как клещи могут проникать через них, отдавайте предпочтение плотным тканям. Обязательно надевайте головной убор перед прогулкой в лесу или в высокой траве.

Как репелленты отпугивают клещей

Концентрация 20–30% ДЭТА (репеллент) отпугивает клещей на четыре — шесть часов. Он наносится на кожу и одежду (кроме синтетики).

Вещество пикаридин безопасно для детей и действует до восьми часов. Кроме того, можно использовать эфирные масла герани или эвкалипта, однако не стоит забывать, что они менее эффективны и требуют частого обновления.

Репелленты с перметрином наносят только на одежду. Нужно избегать их попадания на кожу.

В какой местности клещи чаще всего нападают на людей

Избегайте «клещевых» зон и тщательно подходите к выбору маршрута. Клещи любят влажные затененные места: опавшие листья, высокую траву (выше 20 см), кустарники вдоль троп, опушки леса, а также берега водоемов. Старайтесь ходить по центру тропинок, выбирайте солнечные лужайки для пикника. В парках регулярно косят траву, поэтому в них риск встретить клеща ниже, чем в других местах.

Как правильно осматривать одежду и тело после прогулки

Осматривайте одежду каждые два часа во время и после прогулки. Клещу нужно один-два часа, чтобы найти место для укуса. Проверьте теплые и скрытые зоны на теле, такие как: подмышки, пах, шея, за ушами, волосистая часть головы. Кроме того, осмотрите одежду, снаряжение, встряхните вещи перед входом в дом. Можно использовать липкий ролик для одежды, который соберет молодых клещей размером с маковое зерно.

Как защитить дом и участок от нашествия клещей

Регулярно стригите на дачном участке газон, убирайте листву и мусор, так как они служат отличным убежищем для клещей. Высота травы не должна превышать 5 см. Если ваш участок находится рядом с лесом, создавайте барьер из гравия или опилок шириной не менее метра. Обрабатывайте территорию акарицидными спреями на основе циперметрина, так как они уменьшают популяцию клещей.

Есть ли вакцина от клещевого энцефалита

Вакцина — единственный способ предотвратить тяжелые последствия энцефалита. В России эндемичны 50% регионов, включая Сибирь, Урал и северо-запад. Не стоит забывать о том, что клещ может быть переносчиком не только энцефалита, но и многих других заболеваний, включая боррелиоз.

Как защитить домашних животных от нападения клещей

Ваши питомцы также могут быть переносчиками клещей. Собаки и кошки приносят членистоногих в дом, поэтому нужно обработать домашних животных специальными препаратами, которые наносятся на холку и действуют один — три месяца. Также можно использовать специальные ошейники с репеллентами. Необходимо осматривать питомцев после прогулки, особенно уши, шею и живот.

Что делать, если присосался клещ

1. Удалите его как можно быстрее. Риск заражения увеличивается через 24–48 часов.

2. Используйте пинцет или специальный клещедер. Захватите насекомое у головы и аккуратно выкручивайте (не дергайте).

3. Обработайте ранку йодом или спиртом.

4. Отвезите клеща в лабораторию для анализа на инфекции.

5. Наблюдайте за самочувствием в течение месяца. При повышении температуры, появлении сыпи или боли в суставах обратитесь к врачу.

Сочетание правильной одежды, репеллентов и регулярных осмотров снизит риски заражения до минимума. Если клещ вас укусил, его своевременное удаление и медицинская помощь предотвратят тяжелые последствия для здоровья.

