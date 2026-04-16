Инфекционист предупредила о неожиданном последствии укуса клеща

Инфекционист Путинцева: укус клеща может вызвать смертельную аллергию на мясо

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Укус клеща может вызвать развитие смертельно опасной аллергии на мясо, заявила «Газете.Ru» инфекционист Мария Путинцева. При этом, по ее словам, на практике такие случаи встречаются крайне редко.

В 2025 году была зафиксирована первая смерть человека из-за синдрома альфа-гал — аллергической реакции на углевод, содержащийся в красном мясе. Состояние развивается после укуса клещей и хорошо описано в США, Австралии и некоторых регионах Европы. В России такие случаи теоретически возможны, но в реальной практике встречаются крайне редко, — отметила Путинцева.

Неважно, кого именно укусил клещ до человека, — собаку, кошку или оленя. Альфа-гал — это молекула, изначально содержащаяся в слюне некоторых клещей, пояснила врач. После одного укуса у человека может развиться аллергия на любое красное мясо. Отличительная черта синдрома — отсроченная реакция: симптомы появляются через три — шесть часов после употребления продукта, подчеркнула специалист.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что при энцефалите пациент может впасть в кому из-за неврологических нарушений. По ее словам, заразиться можно после укуса клеща.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры
Бросьте семена в землю в апреле — в июне сад покроется махровыми куполами, похожими на пионы-миниатюры

S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами
S7 оштрафовали за отказ сажать в самолеты 13 пассажиров с билетами

