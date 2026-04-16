Инфекционист предупредила о неожиданном последствии укуса клеща

Укус клеща может вызвать развитие смертельно опасной аллергии на мясо, заявила «Газете.Ru» инфекционист Мария Путинцева. При этом, по ее словам, на практике такие случаи встречаются крайне редко.

В 2025 году была зафиксирована первая смерть человека из-за синдрома альфа-гал — аллергической реакции на углевод, содержащийся в красном мясе. Состояние развивается после укуса клещей и хорошо описано в США, Австралии и некоторых регионах Европы. В России такие случаи теоретически возможны, но в реальной практике встречаются крайне редко, — отметила Путинцева.

Неважно, кого именно укусил клещ до человека, — собаку, кошку или оленя. Альфа-гал — это молекула, изначально содержащаяся в слюне некоторых клещей, пояснила врач. После одного укуса у человека может развиться аллергия на любое красное мясо. Отличительная черта синдрома — отсроченная реакция: симптомы появляются через три — шесть часов после употребления продукта, подчеркнула специалист.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что при энцефалите пациент может впасть в кому из-за неврологических нарушений. По ее словам, заразиться можно после укуса клеща.