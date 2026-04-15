Инфекционист перечислила последствия энцефалита

Инфекционист Мескина: при энцефалите пациент может впасть в кому

При энцефалите пациент может впасть в кому из-за неврологических нарушений, рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, заразиться можно после укуса клеща.

Энцефалит — источник опасных неврологических нарушений, нередко человек впадает в кому. Опасный вирус приводит к параличу, поражению головного мозга и нарушению дыхательных функций, — рассказала Мескина.

Инфекционист отметила, что у пострадавшего могут развиться тяжелые последствия, такие как инвалидность и неврологические нарушения, даже если его удастся спасти. Она посоветовала при укусе клеща сразу обращаться за медицинской помощью и обязательно сдать паразита на анализ.

Ранее инфекционист Андрей Матюхин рассказал, что комары, переносящие дирофиляриоз, продолжают распространяться в центральной части России. По его словам, эту болезнь уже перестали считать экзотической.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Предприниматель Карапетян решил отказаться от российского гражданства
Российский регион направил Дагестану 300 тонн гумпомощи
Глава Пентагона Хегсет пропустит встречу в формате «Рамштайн»
Адвокат раскрыл, высоки ли шансы Чекалина на пересмотр приговора
Мигранты пытались незаконно проникнуть в столичный детский центр
Трамп раскрыл, о чем попросил Си Цзиньпина
Иран направил грозное предупреждение США из-за блокады Ормузского пролива
Житель Приамурья пересылал слитки золота как курьерские посылки
Подмосковные врачи прооперировали мальчика с лишними пальцами на ногах
Меган Маркл выбрала роскошные украшения для визита в приют для бездомных
Финансист рассказал, какие услуги можно получить только лично в МФЦ
Граничащая с Россией страна вновь взялась за «противотанковые» лопаты
На Западе раскрыли последствия масштабной хакерской операции против НАТО
«Довольно скоро»: Трамп оценил ход переговоров с Ираном
В Башкирии возбудили уголовное дело после ДТП с подростком за рулем
В ГД озвучили новые правила ответственности за майнинг цифровой валюты
В Госдуме назвали важный нюанс в подписании соглашения России и Украины
Певица Надя Ручка назвала восхитившего ее молодого артиста
Жителя Красноярского края задержали за поджог релейных шкафов на ЖД
«Оцепеневшая кукла»: педофил отказался оплачивать своей жертве психиатра
Дальше
