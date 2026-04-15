Инфекционист перечислила последствия энцефалита

При энцефалите пациент может впасть в кому из-за неврологических нарушений, рассказала «Вечерней Москве» врач-инфекционист Елена Мескина. По ее словам, заразиться можно после укуса клеща.

Энцефалит — источник опасных неврологических нарушений, нередко человек впадает в кому. Опасный вирус приводит к параличу, поражению головного мозга и нарушению дыхательных функций, — рассказала Мескина.

Инфекционист отметила, что у пострадавшего могут развиться тяжелые последствия, такие как инвалидность и неврологические нарушения, даже если его удастся спасти. Она посоветовала при укусе клеща сразу обращаться за медицинской помощью и обязательно сдать паразита на анализ.

