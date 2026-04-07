Инфекционист предупредил о распространении комаров с дирофиляриозом Врач Матюхин: комары с дирофиляриозом распространяются в Центральной России

Комары, переносящие дирофиляриоз, продолжают распространяться в центральной части России, предупредил инфекционист Андрей Матюхин. В беседе с РИАМО он отметил, что эту болезнь уже перестали считать экзотической.

Это уже не экзотическая «южная» болезнь, а устоявшаяся и расширяющая свою географию угроза в центральной части России. Случаи заражения дирофиляриозом уже несколько лет регистрируют у людей в Москве и Подмосковье, а также во многих соседних областях. По данным на 2025 год, более тысячи случаев зафиксировано в 28 регионах РФ, включая Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, — уточнил Матюхин.

По его словам, с 2016 года в России число заражений дирофиляриозом неуклонно растет. В 2026 году возможен новый всплеск, в том числе из-за аномально теплой зимы, помогающей комарам выживать. Врач также подчеркнул, что из-за климатических сдвигов и удлинения летнего сезона насекомые продвигаются на север.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.