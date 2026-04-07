Инфекционист предупредил о распространении комаров с дирофиляриозом

Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
07 апреля 2026 в 11:02

Врач Матюхин: комары с дирофиляриозом распространяются в Центральной России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Комары, переносящие дирофиляриоз, продолжают распространяться в центральной части России, предупредил инфекционист Андрей Матюхин. В беседе с РИАМО он отметил, что эту болезнь уже перестали считать экзотической.

Это уже не экзотическая «южная» болезнь, а устоявшаяся и расширяющая свою географию угроза в центральной части России. Случаи заражения дирофиляриозом уже несколько лет регистрируют у людей в Москве и Подмосковье, а также во многих соседних областях. По данным на 2025 год, более тысячи случаев зафиксировано в 28 регионах РФ, включая Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области, — уточнил Матюхин.

По его словам, с 2016 года в России число заражений дирофиляриозом неуклонно растет. В 2026 году возможен новый всплеск, в том числе из-за аномально теплой зимы, помогающей комарам выживать. Врач также подчеркнул, что из-за климатических сдвигов и удлинения летнего сезона насекомые продвигаются на север.

Ранее инфекционист Елена Мескина заявила, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

Здоровье
инфекции
врачи
заболевания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, откуда ВСУ могли атаковать жилые районы под Владимиром
ВСУ атаковали школу в новом регионе России
ВСУ обстреляли школу в Запорожской области в самый разгар занятий
В Госдуме оценили слова депутата Рады, что резервов ВСУ хватит на 10 лет
В Иркутске местная жительница пожаловалась на дефицит врачей
Поезд сбил грузовик с военной техникой во Франции
Дрон ВСУ унес жизнь мальчика, который только вчера отметил день рождения
К школе в Пермском крае несут цветы после нападения на учительницу
«Бумажный НДС» незаконно обогатил бизнесменов на 10 млрд рублей
«Смогли это сделать»: дипломаты раскрыли ситуацию с россиянами в ОАЭ
Песков рассказал о диалоге Путина и Жириновского
«Одноклассники» запустили портал с мероприятиями для старшего поколения
Раскрыто, кем с детства хотела стать убитая в Пермском крае учительница
Обычное чаепитие чуть не привело к жутким последствиям для руки женщины
«Конечно»: сын пропавшей в тайге Усольцевой сделал заявление
Силовики окружили район у здания Сейма в Варшаве
У экс-следователя отсудят часы и квартиры на десятки миллионов рублей
Терапевт назвала неочевидную пользу кардионагрузок
Напавший на педагога в Пермском крае школьник пытался сбежать от полиции
Европейский банк отказался продать свой российский бизнес
Дальше
Самое популярное
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 9: кто снял маску 5 апреля, кого раскрыли
7 апреля 2026 года — Благовещение. Что можно и нельзя делать в этот день?
Великий понедельник Страстной седмицы — 2026: традиции, что нельзя делать
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.