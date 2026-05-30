Природная защита от клещей — какие растения создают живой барьер на даче

Клещи на дачном участке — проблема, с которой сталкиваются многие летом. Они прячутся в траве и кустах, и встреча с ними может обернуться неприятными последствиями. Но есть более мягкий способ защиты, без обработки химией — посадить растения, которые сами отпугивают вредителей.

Некоторые культуры выделяют запахи и эфирные вещества, которые клещи не переносят. При этом они не только защищают участок, но и украшают его. Такой «зеленый барьер» работает постоянно и не требует сложного ухода.

Хорошо себя показывает лимская фасоль. Это не только съедобная бобовая культура, но и природный отпугиватель насекомых. Ее аромат снижает активность не только клещей, но и комаров с мошками. Ее удобно высаживать по краям участка или возле зон отдыха.

Отличным помощником считается гвоздика. Ее пряный запах приятен человеку, но для клещей он становится раздражающим. Гвоздику часто размещают вдоль дорожек и возле беседок, чтобы создать защитную зону прямо там, где чаще всего находятся люди.

Не стоит забывать и о бархатцах. Эти яркие цветы неприхотливы, долго цветут и отлично отпугивают вредителей своим специфическим ароматом. Их можно сажать как по периметру участка, так и отдельными группами среди грядок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после посадки бархатцев насекомых на участке стало меньше. Она также советует не косить траву слишком низко, чтобы не разрушать естественный защитный слой из растений.

Ранее сообщалось, что обычный полив не всегда дает орхидее все, что ей нужно. А вот простой домашний прием с лимонным соком способен заметно оживить растение без дорогих удобрений.

