Природная защита от клещей — какие растения создают живой барьер на даче

Клещи на дачном участке — проблема, с которой сталкиваются многие летом. Они прячутся в траве и кустах, и встреча с ними может обернуться неприятными последствиями. Но есть более мягкий способ защиты, без обработки химией — посадить растения, которые сами отпугивают вредителей.

Некоторые культуры выделяют запахи и эфирные вещества, которые клещи не переносят. При этом они не только защищают участок, но и украшают его. Такой «зеленый барьер» работает постоянно и не требует сложного ухода.

Хорошо себя показывает лимская фасоль. Это не только съедобная бобовая культура, но и природный отпугиватель насекомых. Ее аромат снижает активность не только клещей, но и комаров с мошками. Ее удобно высаживать по краям участка или возле зон отдыха.

Отличным помощником считается гвоздика. Ее пряный запах приятен человеку, но для клещей он становится раздражающим. Гвоздику часто размещают вдоль дорожек и возле беседок, чтобы создать защитную зону прямо там, где чаще всего находятся люди.

Не стоит забывать и о бархатцах. Эти яркие цветы неприхотливы, долго цветут и отлично отпугивают вредителей своим специфическим ароматом. Их можно сажать как по периметру участка, так и отдельными группами среди грядок.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и заметила, что после посадки бархатцев насекомых на участке стало меньше. Она также советует не косить траву слишком низко, чтобы не разрушать естественный защитный слой из растений.

